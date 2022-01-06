Отекают ноги? Доктор Комаровский рассказал, что делать

Бывало ли такое, что в конце рабочего дня отекают ноги? С этой проблемой сталкивается все больше людей из-за малоподвижного образа жизни и неудобной обуви.

Доктор Комаровский рассказал, как избежать отеков и усталости ног.

Почему ноги отекают и устают

Как правило, ноги отекают и устают тогда, когда ты не соблюдаешь стандартные рекомендации по ведению правильного образа жизни.

Нужно выполнять достаточное количество физических упражнений, — рассказал врач на своей странице в Instagram.

Первое, о чем нужно задуматься — это твой образ жизни, вес, артериальное давление, количество физических нагрузок, количество соли, которое ты употребляешь.

Как себе помочь, если ноги отекли сейчас

Ляг на диван и положи ноги на возвышенность (подушку, например).

Также полезно будет носить компрессионное белье — носки или чулки.

Что делать дальше

Если у тебя отекают и устают ноги, прежде всего следует обратиться к врачу и выяснить причину этого.

Ведь в норме ноги не должны набрякать. Они могут уставать, если ты целый день на ногах.

Пойди к врачу и узнай свой диагноз. Выясни, в чем причина.

Проблема может быть в ногах или в сердечно-сосудистой системе. Если у тебя проблемы с сосудами, то с какими: артериями или венами?

А может, у тебя неправильная обувь.

А если ты не знаешь, к кому обращаться, мы расскажем, что делать, когда уволился семейный врач.