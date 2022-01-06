Отекают ноги? Доктор Комаровский рассказал, что делать

Бывало ли такое, что в конце рабочего дня отекают ноги? С этой проблемой сталкивается все больше людей из-за малоподвижного образа жизни и неудобной обуви.
Доктор Комаровский рассказал, как избежать отеков и усталости ног.
Как правило, ноги отекают и устают тогда, когда ты не соблюдаешь стандартные рекомендации по ведению правильного образа жизни.
Нужно выполнять достаточное количество физических упражнений, — рассказал врач на своей странице в Instagram.
Нужно выполнять достаточное количество физических упражнений, — рассказал врач на своей странице в Instagram.
Первое, о чем нужно задуматься — это твой образ жизни, вес, артериальное давление, количество физических нагрузок, количество соли, которое ты употребляешь.
Ляг на диван и положи ноги на возвышенность (подушку, например).
Также полезно будет носить компрессионное белье — носки или чулки.
Если у тебя отекают и устают ноги, прежде всего следует обратиться к врачу и выяснить причину этого.
Ведь в норме ноги не должны набрякать. Они могут уставать, если ты целый день на ногах.
Ведь в норме ноги не должны набрякать. Они могут уставать, если ты целый день на ногах.
Пойди к врачу и узнай свой диагноз. Выясни, в чем причина.
Проблема может быть в ногах или в сердечно-сосудистой системе. Если у тебя проблемы с сосудами, то с какими: артериями или венами?
А может, у тебя неправильная обувь.
А если ты не знаешь, к кому обращаться, мы расскажем, что делать, когда уволился семейный врач.