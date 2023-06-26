У тебя точно есть сила воли! А как насчет мотивации? Как слезть с тортиков и чувствовать себя хорошо: моя история отказа от сахара

Когда-то, чтобы полакомиться сладеньким, человек должен был преодолеть немалый путь и сразиться с миром дикой природы. Сейчас достаточно спуститься в магазин, а все сложности сводятся к мучениям выбора среди большого ассортимента.

От сахара наш предок получал заряд глюкозы, а мозг взрывался от удовольствия. Он был готов есть еще и еще, но дерево с плодами не росло на каждом шагу. Найденный источник сладкого приравнивался к выигрышу в лотерею.

В организме современного человека происходят такие же процессы. И мозг все еще думает, что мы выиграли в лотерею. Отличие лишь в том, что у нас есть неограниченный доступ к лакомствам, а двигаться мы стали гораздо меньше.

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Для многих сахар превратился в настоящее зло, наркотик, причину лишнего веса и проблем со здоровьем. О его влиянии на человека начали снимать фильмы, писать книги и проводить исследования.

Большинство тех, кто причастен к изучению этой темы, сходятся во мнении, что сахар — смерть замедленного действия. Он плохо влияет как на физическое, так и на ментальное здоровье и лучше отказаться или существенно ограничить его присутствие в рационе.

От большого списка негативного влияния сладкого на организм хочется выбросить его в мусорку. Но, несмотря на все недостатки, трудно убрать из своей жизни утешение и источник быстрого дофамина, который дарит хоть и не долгое, но наслаждение. А нужно ли?

Эта история о моем собственном опыте отказа от сахара. Хочу честно рассказать обо всех преимуществах, недостатках и подводных камнях, которые я испытала на этом пути. А для баланса во второй части материала можешь найти комментарии диетолога и терапевта Юлии Поворознюк.

Как я дошла до отказа от сахара и что это мне дало?

Чтобы понять для себя, стоит потреблять сахар или нет, я читала разные книги, например, Пища для ментального здоровья Ума Найду, Пища для мозга. Наука умного питания Лисы Москони.

Также смотрела документальные фильмы: Сахар и Сытый по горло. Читала научные работы. В большинстве находила их на платформах ВОЗ и Американской национальной библиотеки медицины NIH.

Если верить всему, что я изучала на эту тему, от сахара ухудшается метаболизм, может возникать вздутие, ухудшаться кожа, появляться ненавистный лишний вес.

Кроме того, снижается работоспособность, а человек становится уязвимым к депрессии. Это далеко не весь список, но два года назад мне хватило этих аргументов, чтобы отказаться от сахара.

Тогда я руководствовалась благородной целью: делать все для собственного здоровья и самочувствия. Но настоящей причиной, которую я долгое время отказывалась признавать, было желание иметь идеальные параметры и кожу.

Мой вес на момент отказа от сахара был в пределах нормы, но РХП, как ненавистный критик, кричал мне: “надо похудеть еще”. Я повиновалась, так что была настроена решительно. Это помогло мне продержаться без сладкого почти год.

Конечно, моя проблема не касается каждого и каждой. Часто отказ от сахара необходим из-за состояния здоровья и может быть совсем не травматическим, ведь действительно помогает чувствовать себя лучше.

Мой опыт может оказаться полезным вне зависимости от причины, ведь расскажет об ошибках и найденных способах облегчить этот путь отказа от сахара.

Решить и сразу отказаться? Сколько попыток мне понадобилось

Прежде чем окончательно отказаться от сахара, было множество кратковременных попыток, где я ограничивала себя в сладком. За ними последовали “срывы”, во время которых плитка шоколада была на завтрак, обед и ужин.

Конечно, я корила себя. Обвиняла, что у меня нет силы воли. Истощала спортом. А после срывов устраивала голодовку. Как следствие, мое эмоциональное состояние качалось, как тополь во время урагана.

Спойлер: оказалось, что сила воли есть у всех. А наш успех в чем-то зависит от мотивации. Если она достаточно сильна, человек может выдержать все, даже отказ от вкусной выпечки и шоколада.

Я пробовала другие методики, которые обещали, что будет проще, например, “читмилы”. Суть этого подхода состоит в том, что ты позволяешь себе сладости в определенные дни недели, и это помогает держаться в другие дни.

Но для меня даже такой мягкий способ оказался неэффективным, ведь как оказалось потом, цель была вовсе не здоровье, а максимальное похудение.

Если наблюдаешь такое состояние у себя, ты не должен(-а) оставаться с ним один на один. Лучше обратиться к специалисту, который поможет безболезненно наладить отношения с едой.

Подход, который сработал для меня

После многочисленных неудач стало очевидно, что я что-то делаю не так. Форумы, блоги и советы были разными, поэтому я не знала, кого слушать. Тогда начала изучать научную литературу о похудении и питании и, наконец, пришла к лучшему решению — сбалансированному питанию.

Когда я начала есть разнообразную полезную еду, чувствовала себя сыто и бодро долгое время, мне не хотелось перекусов. Это и есть секретная формула, которая помогла отказаться от сахара на столь длительное время.

Несмотря на то, что я начала хорошо питаться, определенный период было сложно. Я называю эго “сахарная лихорадка”, которая длится от нескольких дней до нескольких недель.

В это время мозг может идти на низкие вещи: шантаж, манипуляции, уговоры, выплеск гормонов и эмоциональные качели. Всё, чтобы получить заветную дозу сахара.

По крайней мере, весь этот спектр чувствовала я. А когда удалось переждать этот водоворот протеста, перестала замечать отсутствие сладостей. Мне больше не хотелось магазинных конфет или выпечки.

Чем я заменяла сладости и спасала самые плохие дни

И все же кое-что сладкое осталось со мной, ведь я должна была пообещать себе хоть что-нибудь. У меня остался широкий выбор полезных сладостей, которые я радостно имплементировала в свой рацион.

Так я познакомилась с ПП десертами и фруктами, которые стали отличными натуральными заменителями магазинной продукции и сахара.

Насколько мне удалось заметить, от них не возникает такой зависимости и гораздо проще остановиться. Моими заменителями стали:

Фрукты и сухофрукты.

Овощи. Оказалось, что есть немало сладких овощей: вареная свёкла, тыква, сладкий перец, помидоры и т.д.

Оказалось, что есть немало сладких овощей: вареная свёкла, тыква, сладкий перец, помидоры и т.д. Мед. Он является отличным заменителем сахара, однако я его не использовала, потому что у меня аллергия.

Он является отличным заменителем сахара, однако я его не использовала, потому что у меня аллергия. Орехи.

ПП десерты. Отдельное место в моем сердце заняли сладости, которые я пекла сама и точно знала, что там нет сахара.

Список таких рецептов немалый и я поделюсь любимыми: банановый хлеб, печеные яблоки, творожные кексы, фрукты с орехами под домашним йогуртом или сметаной, творог с бананом, овсяноблин с фруктами, тыквенная каша.

Эти десерты были сладки благодаря использованию фруктов, сухофруктов или меда. Хотя они тоже содержат сахар, это было лучше магазинной продукции. Ведь кроме сахара в нее добавляют еще и трансжиры, эмульгаторы.

Сахарозаменители

Также стоит затронуть тему сахарозаменителей. Сейчас их немало: стевия, фруктоза, сукралоза, ксилит, сахарин, аспартам и т.д.

При отказе от сахара я не употребляла никаких сахарозаменителей. Ведь в книгах, фильмах и исследованиях, о которых я упоминала в начале, узнала, что они тоже не лучшим образом влияют на наш организм.

Диетолог Юлия Поворознюк тоже утверждает, что их не следует употреблять. Поскольку было проведено множество исследований, где доказали, что сахарозаменители негативно влияют на наше здоровье.

Если без сахарозаменителей никак, то наиболее здоровым вариантом есть стевия и эритритол. Их можно добавлять в рацион, но совсем немного.

Важно приучить себя жить без сахарозаменителей, сахара, меда, варенья, которое содержит много сахара, сукралозы, фруктозы, которая даже хуже глюкозы.

Для этого нужно просто перетерпеть некоторое время, потренироваться и организм уже не будет испытывать тягу к сладкому, — резюмирует диетолог.

Как отказ от сахара повлиял на меня: плюсы и минусы

После первого месяца без сахара я действительно начала чувствовать себя лучше. Появилась лёгкость, которой раньше не было. Также исчезли воспалительные высыпания, хотя нужно признать, отказ от сахара не решил всех проблем с кожей.

Но лучшее, что дала мне жизнь без сахара — энергию. Я чувствовала себя бодрой, утром с радостью вставала с кровати и чувствовала силы, чтобы покорить мир. Мое эмоциональное состояние тоже улучшилось. Хотя отказ от сахара — не панацея для такого самочувствия.

Стоит вспомнить, что у меня был полноценный сон, качественный отдых, вкусная сбалансированная еда и регулярный спорт. Кроме того, тогда в моей жизни почти не было стресса, что тоже сказывалось на самочувствии.

Думаю, этот комплекс помогал мне достичь стабильного самочувствия. Но всегда есть “но”. Несмотря на все прелести, которые дал мне отказ от сахара, иногда я чувствовала, будто теряю возможность получать удовольствие.

Особенно это чувствовалось, когда я была на праздниках, где все ели торт, кроме меня. Когда друзья или любимый человек ели что-то вкусное, а все, что я могла — смотреть на них и томить собственную жажду.

Тогда я впервые поняла, как это быть белой вороной. Иногда могла бессознательно злиться на других, потому что им можно, а мне нет. Появились сомнения, нужно ли мне отказываться от сахара вообще?

Сам факт запрета давил. Трудно было смириться, что это навсегда. В то же время мысль, что я изменю здоровому образу жизни, к которому так долго шла, заставляла чувствовать себя еще хуже.

В отдельные моменты казалось, что я очутилась в ловушке. Но в ней я была только из-за РПП. Об опасностях и видах этого заболевания, мы рассказали здесь.

Жить без сахара можно полноценно. Главное условие — четкое понимание зачем. Когда мы обманываем себя, продержаться долго почти невозможно, более того, травматично.

Полномасштабная война: как сахар вернулся в мою жизнь

За месяц после полномасштабного вторжения и переезда в другую страну я сдалась. Мне нужен был быстрый дофамин и радость, так что я вернулась к сладкому.

Сначала все было хорошо, но потом в голове появились мысли о “плохой пище”, “изменила себе”, “теперь я никогда не смогу вернуться к здоровому образу жизни” и тому подобное.

Мой РПП перешел в более агрессивную стадию. Появились проявления булимии и безумное чувство вины. Я бы не справилась с этим без помощи специалиста.

Мне понадобилось время, чтобы принять простые истины: плохой пищи не существует. Сладости не смогут заменить объятий или выразить за меня эмоции, которые я подавляю. Еда — это просто еда, не бывает хороших или плохих продуктов. А здоровое питание — в первую очередь о чувстве меры, а не количестве овощей на тарелке.

Такой категорический отказ от “плохой” пищи может быть вредным, а магазинные сладости в меру — полезными. Главное — твое здоровье, самочувствие и баланс.

Диетолог о сахаре и его норме

Врач-диетолог рассказала, что в 2023 году приняли новые нормы сахара. Для детей от трех до 18 лет нормой является 25 г сахара, что уравнивается примерно пяти чайным ложкам без верха.

Для взрослых норма до 50 г, при условии, что у человека здоровый вес, достаточный уровень активности и нет болезней, при которых нельзя употреблять сахар.

Однако эту норму в современном мире мы быстро превышаем. Так происходит даже тогда, когда мы перестаем добавлять рафинированный сахар в чай, покупать магазинные сладости или печь десерты без сахара.

Дело в том, что каждый день мы употребляем и другой сахар, где содержится фруктоза или глюкоза. Поэтому он содержится еще и во фруктах, сухофруктах, соках, консервации, крупнозерновых крупах, картофеле и хлебце и т.д.

Но это не значит, что следует отказываться от всех продуктов, где есть хоть щепотка сахара. Их можно есть, главное, чтобы употребление сладостей не превратилось в ежедневный ритуал, а доза не превышала рекомендуемую норму.

Например, одно мороженое днем дважды или трижды в неделю будет в пределах здорового, — говорит врач. Но важно при этом не делать перекусы сладким.

Врач объясняет, что между завтраком и обедом или между обедом и ужином перекус мороженым, булочкой или конфетой — не лучший вариант. Ибо это большая доза сахара.

Десерт Юлия Поворознюк советует употреблять только в первой половине дня после завтрака или обеда. Не следует есть сладкое вечером.

Ранее Юлия Поворознюк дала профессиональные советы, которые помогут отказаться от сахара без стресса. Подробности в материале.

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