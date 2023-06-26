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У тебя точно есть сила воли! А как насчет мотивации? Как слезть с тортиков и чувствовать себя хорошо: моя история отказа от сахара

Вероника Кононенко, редактор сайта 26 июня 2023, 10:00
відмова від солодкого
Фото: Pexels

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