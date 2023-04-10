О моде как о зеркале культуры: образовательная платформа MODEISME Маргариты Мурадовой начинает работу

В последние годы могло показаться, что мода потеряла свою популярность и позиции на пьедестале внимания всего мира. Однако даже в самые темные времена человек продолжает тянуться к прекрасному, в том числе окружать себя им и надевать приятные глазу вещи.

Но чтобы это дело не казалось слишком легкомысленным, следует разбираться в истории моды, как на нее влияли общественные процессы и как она сама меняла мир до неузнаваемости.

В этом может помочь образовательная платформа MODEISME, которая снова начинает свою работу.

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Что известно об образовательной платформе MODEISME

MODEISME — это образовательная платформа, наполненная эксклюзивными курсами от лидеров fashion-индустрии.

Она содержит более 100 уникальных презентационных материалов, разработанных лекторами специально для студентов платформы.

Соучредителем MODEISME является известная украинская стилистка и фэшн инфлюенсер Маргарита Мурадова.

Мода — это не только правильное сочетание одежды и аксессуаров, но и история о ценностях, обычаях и экономике своего времени.

На какие вебинары и курсы можно попасть в ближайшее время

27 апреля на платформе MODEISME состоится вебинар под названием Как украинцы покоряли мир. Вдохновляющие истории миллионеров, коллекционеров, модельеров, художников, музыкантов и голливудских звезд.

До недавнего времени украинцы очень мало знали о своих выдающихся соотечественниках, которые по разным причинам вынуждены были покинуть родину. Каждый из героев был заметной, а иногда и знаковой фигурой своего времени, повлиял на судьбы людей и ход истории.

Поэтому глава PR-департамента UFW и fashion-журналист Роман Тимофеев станет лектором на этой встрече и поделится интересными фактами, позволяющими под новым углом посмотреть на биографии всемирно известных культурных деятелей и проследить их связь с Украиной.

Также участники смогут увидеть редкие фото, эскизы и журнальные публикации. Таким образом удастся проследить, как творческое наследие украинцев прошлого влияет на современную культуру и искусство.

Тысячи украинцев в разное время были вынуждены покинуть свою родину в поисках лучшей жизни, но они никогда не забывали, кто они и откуда… Я хочу вернуть украинцев Украине.

Кроме того, 19 июня на платформе MODEISME начнется уникальный курс История моды, посвященный изучению, моды как историко-культурного феномена. Состоит он из семи лекций.

Его лекторами станет украинский дуэт — эксперт в мире моды и красоты Алексей Краевский и известная искусствовед и историк моды Галина Кокорина.

Эксперты проведут занятия в формате бинарной лекции, то есть это будет диалог-дискуссия между двумя разными, но опытными специалистами. Таким образом, это должно помочь студентам подробнее рассмотреть эволюцию моды с конца XIX — начала ХХ века и до 2000-х.

В истории моды отражаются политические действия и научные изобретения. На нее влияют религия, живопись и даже танцы. А еще одежда — зеркало культуры: трудно представить 60-е годы без мини-юбок, — говорит Маргарита Мурадова.

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