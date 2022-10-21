Поддержка в сложное время: в Украине для онкобольных запустили горячую линию Пацієнт має право!

По данным Министерства здравоохранения Украины, ежегодно в Украине около 140 тысяч граждан узнают свой диагноз — онкология.

В то же время многие украинцы до сих пор не спешат проходить плановые обследования или хотя бы обратить внимание на те аспекты, которые волнуют в своем здоровье. Отметим, что лучше предотвращать возникновение заболевания, чем пройти долгий и непростой путь лечения.

Однако даже таких мер предосторожности может быть недостаточно, и о своей болезни узнаешь неожиданно. Тогда уже, имея все выводы врачей, нужно решать, что делать дальше.

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В этом могут помочь специалисты горячей линии информационной поддержки пациентам с онкологическими заболеваниями под названием Пацієнт має право! Об инициативе общественной организации Афина сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

Как обратиться за помощью

Позвонить по номерам горячей линии Пацієнт має право!

+38 (066) 911 33 33

+38 (068) 911 33 33

Горячая линия работает с 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Вызовы оплачиваются согласно тарифам твоего мобильного оператора.

Чем может помочь горячая линия Пацієнт має право!

Горячая линия Пацієнт має право! может помочь со следующими вопросами:

какие медицинские услуги должны быть бесплатными для пациентов с онкологическими заболеваниями;

как проверить наличие лекарств для пациентов с онкологическими заболеваниями;

что делать, если тебе отказали предоставить бесплатно медицинскую услугу;

какие возможности для лечения онкологических заболеваний в Украине и за границей.

Полномасштабное вторжение в Украину стерло с повестки дня важные социальные темы — одной из них являются онкологические заболевания. Читай, как приходится жить онкобольным на временно оккупированных территориях.

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