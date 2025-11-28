Стиль жизни Здоровье и красота

Мозг в 30 лет еще “подросток”: ученые определили 5 фаз развития мышления

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 28 ноября 2025, 19:00 2 мин.
эры развития мозга
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь