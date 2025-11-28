Мозг в 30 лет еще “подросток”: ученые определили 5 фаз развития мышления

Новое исследование ученых из Кембриджского университета выявило пять основных эпох развития человеческого мозга, с четырьмя ключевыми поворотными точками, когда организация мозга переходит на новую траекторию. Читай в материале и определяй, в какой эре находишься ты.

5 эр мозга: почему в 30 мы еще подростки по версии ученых

Исследование, как отмечает The Guardian, базируется на анализе сканов мозга почти 4000 человек в возрасте от одного года до 90 лет. Ученые измеряли организацию мозга по 12 показателям, включая эффективность связей, компартментализацию и зависимость от центральных хабов или рассеянных сетей.

Эпохи развития мозга включают:

Детство (с рождения до 9 лет): происходит консолидация сетей, сокращение синапсов; эффективность связей уменьшается; быстро растет серое и белое вещество, толщина коры достигает пика, а свертки стабилизируются.

Подростковый период (до 32 лет): растет белое вещество; совершенствуются коммуникации в мозге; повышается эффективность связей, что связано с улучшением когнитивных способностей.

Взрослый период (с ранних 30-х до 66 лет): самое сильное смещение траектории происходит в 32 года; архитектура стабилизируется.

Раннее старение (с 66 лет): уменьшение связности мозга, связанное с дегенерацией белого вещества.

Позднее старение (с 83 лет): дальнейшее уменьшение связности.

Профессора Дункана Астла отмечает:

Оглядываясь назад, многие из нас чувствуют, что наша жизнь состояла из разных фаз. Оказывается, мозг также проходит эти эры. Понимание, что структурное путешествие мозга — это не вопрос равномерного прогресса, а скорее нескольких основных поворотных точек, поможет нам определить, когда и как его связи уязвимы к нарушениям.

Совторник Алекса Мусли добавила:

Мы точно не утверждаем, что люди в конце 20-х будут вести себя как подростки или что их мозг выглядит как у подростка. Речь идет о паттерне изменений.

Она также отметила, что выводы могут предоставить инсайты относительно факторов риска психических расстройств, наиболее часто возникающих в подростковом периоде.

