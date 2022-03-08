Низкое давление, а с врачом связаться нет возможности? Расскажем, как повысить его в домашних условиях

Многие люди страдают гипотонией — пониженным артериальным давлением. Это ощутимо мешает человеку. Мы ведь чувствуем слабость, головокружение, не можем полноценно работать.

Иногда артериальное давление падает резко, мы даже не готовы к этому. Особенно во время военного положения, когда не всегда можно оперативно попасть в аптеку или обратиться к врачу.

Поэтому мы расскажем, как повысить давление в домашних условиях.

Чай

Первое, что хотим порекомендовать, это выпить крепкого черного чая. В него желательно добавить сахар.

Это лучшая альтернатива кофе. В черном чае также содержится кофеин, но он более полезен для организма.

Шоколад

Какао, содержащееся в шоколаде, помогает повысить давление. Но следует выбирать темный шоколад с высоким содержанием какао-бобов, тогда этот способ будет действенным.

Что-то соленое

Помогает повысить давление соленая пища. Соленые огурцы, сало с солью и т.п.

Если у тебя под рукой нет чего-то соленого, можно положить половину чайной ложки соли на язык и подождать, пока она растает.

Корица и мед

Надо заварить половину чайной ложки корицы в стакане горячей воды. Затем добавляем столовую ложку меда и оставляем на полчаса, чтобы остыло.

Если вариант с водой тебе не нравится, можно намазать кусок хлеба медом, посыпать корицей и съесть.

Сок

Также поднять давление помогают гранатовый и виноградный соки.

Гранатовый следует пить по стакану в день в течение недели. А виноградный лучше делать самому из терпких сортов ягоды. Делать по утрам, а выпивать перед сном. По полстакана в сутки.

Контрастный душ

Если у тебя есть возможность принять душ, то это может быстро нормализовать давление. Начинать нужно с теплой воды и постепенно делать ее холодной, затем снова теплой. Так повторить несколько раз.

В период военного положения создали бесплатные онлайн-консультации врачей. Поэтому при плохом самочувствии рекомендуем обязательно связаться со специалистом.