70% больных умирают в течении года. Что стоит знать о раке поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы — одно из десяти самых распространенных онкологических заболеваний. Это именно тот случай, когда своевременная профилактика и обследование могут спасти жизнь.

Ведь статистика выживаемости от рака поджелудочной железы, к сожалению, неутешительна. Разбираемся вместе, что следует знать о заболевании и каковы его симптомы.

Рак поджелудочной железы: симптомы, причины и лечение

По данным Национального канцер-реестра за 2020 год, каждый год в Украине диагностируется около 4500 случаев рака поджелудочной железы. Статистика неутешительная: 70% больных умирают в течение первого года после установления диагноза. На это влияет поздняя диагностика.

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Уровень 5-летней выживаемости с учетом возраста и пола при АКПЗ составляет менее 10%. Прогноз значительно улучшается при возможности хирургического лечения (более 20%), — говорится в документе Минздрава.

По данным Минздрава, заподозрить рак поджелудочной железы можно при следующих симптомах:

продолжительный дискомфорт в верхней части живота;

заметная беспричинная потеря веса;

болезненная желтуха;

эпигастральная боль (под грудиной и ребрами), иррадиирующая в спину;

недавнее выявление диабета;

потеря аппетита;

слабость.

Особо внимательными следует быть пациентам после недавнего обнаружения диабета, острого панкреатита, если они испытывают боли в верхней части живота.

В протоколе Минздрава отмечают, что в ранней диагностике не помогают лабораторные исследования. Необходимо проходить ультразвуковое исследование и КТ с контрастом. Далее врач назначит необходимые индивидуальные исследования.

Национальная служба здравоохранения Великобритании добавляет, что некоторые симптомы рака поджелудочной железы могут совпадать с другими заболеваниями, поэтому не стоит заниматься самолечением и определять диагноз самостоятельно.

Обратиться за помощью врачей можно при резком похудении, изменении кала, диарее, продолжающейся более недели, пожелтении кожи и белков в глазах, повышенной температуре.

Причины, вызывающие рак поджелудочной железы, до сих пор не установлены. Однако на развитие онкологии влияют вредные привычки, особенно курение, а также семейная история болезни (чаще проверяться следует тем, у кого в семье уже был рак).

Также, чтобы уменьшить риск рака поджелудочной железы, нужно следить за весом, уменьшить потребление алкоголя и проходить врачей каждый год, особенно людям 65+.

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