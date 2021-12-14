Реабилитация после Covid-19: кому необходима, куда обращаться, что лечить — объясняют медики

После ковида как минимум у каждого десятого пациента возникают осложнения. По разным данным, частота постковидного синдрома варьируется от 10% до 35%.

Чаще всего это сердечно-сосудистые, психоэмоциональные расстройства и почечная недостаточность.

Терапевт и эндокринолог Елена Антонюк, а также врач-инфекционист Елена Соколова объяснили, какие органы чаще всего поражает вирус и кому необходима реабилитация.

Какие органы больше всего поражает ковид

Сердечно-сосудистая система

Елена Соколова рассказывает, что вирус влияет на свертываемость крови. Она сгущается, порой повышается уровень гемоглобина и эритроцитов, а вот количество тромбоцитов, как правило, снижается.

Наблюдаются различные изменения в коагулограмме. У человека может быть как повышенный риск кровотечения, так и наоборот тромбоза, в свою очередь приводящие к таким последствиям, как инфаркт, инсульт, тромбоэмболия легочной артерии.

Пациенты, страдающие хроническими заболеваниями сердца: артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и т.д., составляют одну из основных групп риска.

Поэтому им необходимо принимать лекарства и не прекращать их использование во время ковида, а в дальнейшем проходить реабилитацию с вовлечением кардиолога и невролога.

Даже при отсутствии явного сахарного диабета на фоне преддиабета (у пациентов со скрытым повышением уровня глюкозы в течение дня или натощак), Covid-19 может стать триггером в развитии манифестного сахарного диабета.

Кроме того, некоторые препараты, которые назначают при этом инфекционном заболевании в стационаре, повышают уровень сахара.

Эндокринологи не исключают возможность прямого поражения коронавирусом поджелудочной железы.

Центральная нервная система

Происходят изменения и в нервной системе, отвечающей, в частности, за иннервацию всех сосудов и сердца. Именно ковид связывают с воспалением эндотелия сосудов.

Поэтому часто взрослые и дети жалуются на одышку и учащенное сердцебиение.

Вирус оказывает влияние непосредственно на работу центральной нервной системы.

Он как триггер запускает психологические проблемы у людей, имеющих скрытую склонность к тревожно-депрессивным расстройствам, — отмечает Елена Соколова.

В таком случае назначают антидепрессанты, успокаивающие препараты и т.д.

У некоторых людей нарушаются когнитивные функции мозга — память, внимание, скорость мышления. Тогда нужно обратиться к неврологу.

Легкие

Пациенты часто жалуются на нарушение дыхания или слабость после физических нагрузок. Может также возникать остаточный кашель после перенесенных воспалительных процессов.

Почки

Во время этой волны проблемы с почками вышли на первое место — часть пациентов уже с первых дней инфицирования срочно нуждается в диализе.

Врачи говорят, что почечную недостаточность фиксируют как постковидный синдром. Она опасна прежде всего тем, что из организма не выводятся токсины, а значит, за довольно короткое время начинают страдать и другие органы.

Может ли функция легких полностью восстановиться после Covid-19

Врачи отмечают, что у большинства пациентов легочная функция восстанавливается, но постепенно. Массивное поражение легких может оставить след на длительное время или даже на всю жизнь.

Вопрос индивидуальный. Все зависит от того, когда начаты реабилитационные меры, какой процент поражения легких и, соответственно, насколько выражены изменения.

Мировая медицина практикует мультидисциплинарный подход и привлечение реабилитологов даже на этапе стационарного лечения, — говорит терапевт Елена Антонюк.

К сожалению, у некоторых пациентов восстановление может затянуться на несколько месяцев и даже полгода, потому что у них изначально было тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Чем раньше начать реабилитацию, тем лучше результаты можно получить, — отмечает терапевт.

Кому нужно проходить реабилитацию после Covid-19

Врачи рекомендуют проходить реабилитацию всем пациентам, несмотря на то, в какой форме прошла болезнь, ведь так или иначе воспалительный процесс поражает легочную ткань даже при легком течении.

Люди амбулаторно перенесли ковид в легкой форме, но затем они (особенно женщины) жалуются на частые головные боли, головокружение, нарушение сна, — рассказывает Елена Соколова.

После ковида люди могут ощущать дискомфорт в груди, одышку, снижение толерантности к физическим нагрузкам.

Какая реабилитация после ковида

Дыхательная гимнастика, в том числе упражнения с преодолением сопротивления на выдохе (с положительным давлением в конце выдоха). Для этого нужно использовать специальные приборы, которые можно купить в магазинах медицинской техники или даже сконструировать самому. Например, бутылка с водой, куда можно вставить трубочку и через нее выдувать воздух. Делать это нужно систематически. Активная ходьба на свежем воздухе и умеренная физическая нагрузка, если позволяет пульс и общее самочувствие. Даже во время болезни как при легком, так и при течении средней тяжести, по возможности, нужно ходить в помещении или на улице для профилактики воспаления легких и тромботических осложнений. Обеспечение адекватного уровня респираторной поддержки в стационаре с привлечением необходимой аппаратуры (кроме подачи кислорода, использование СРАР-терапии при необходимости) у пациентов с тяжелым течением ковида. Санаторно-курортное лечение.

Какие основные анализы нужно сдать после ковида

На самом деле нет универсального перечня анализов, которые нужно обязательно всем сдавать. Это определяется индивидуально.

Можно рассмотреть целесообразность выполнения общего анализа крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, определения уровня С-реактивного белка, прокальцитонина, коагулограммы, D-димера, почечных и печеночных проб, липидограммы и т.д.

Если после ковида пациента беспокоит дискомфорт/боль в грудной клетке, учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца после ковида, то я бы рекомендовала посетить кардиолога с выполнением электрокардиографии и эхокардиографии, — говорит Елена Антонюк.

Есть ли универсальные витамины/биологически активные добавки, которые нужно принимать для восстановления организма после ковида

Елена Антонюк отмечает, что волшебной пилюли не существует.

Однако врачи рекомендуют в осенне-зимний период принимать профилактическую дозу витамина D3 в размере 2000 международных единиц (МЕ) ежедневно с октября по март включительно.

А при наличии лабораторно подтвержденного дефицита доза может увеличиваться до 4000-5000 МЕ в сутки. Продолжительность приема и дозы определяет врач согласно состоянию пациента и результатам исследований.

Следует принимать лекарственные средства, контролирующие хронические заболевания. Если пациент страдает артериальной гипертензией, то нужно постоянно принимать препараты для контроля давления.

А если у человека есть проявления нарушения обмена веществ — сахарный диабет или дислипидемия, то обязательно следует использовать препараты, влияющие на обмен липидов, в частности, это могут быть статины и/или сахароснижающие препараты.

Мы обязательно рекомендуем принимать цинк, селен, витамины группы В (В6 и В12), фолиевую кислоту и омега-3, — добавляет Елена Соколова.

Как медицина объясняет изменение вкусовых и обонятельных рецепторов после ковида

Елена Соколова объясняет, что вирус поражает весь организм, однако у некоторых людей в клинике преобладает поражение легких — развивается пневмония, у кого-то доминирует диарейный синдром, у других исчезает обоняние и меняется вкус и т.д. У некоторых может быть все сразу.

Есть ли связь между возрастом пациента и постковидными осложнениями

Елена Антонюк рассказывает, что такой корреляции нет. Однако многим пациентам пожилого возраста сложно восстановиться после ковида из-за того, что появляется много других сопутствующих патологий.

У пациентов молодого возраста (до 30-40 лет) тоже может быть широкий спектр жалоб. Они жалуются на слабость, усталость, снижение качества жизни и т.д.

Через какое время после болезни человек может полноценно вернуться к работе

Это зависит от того, насколько тяжелым было течение болезни. Если болезнь прошла в легкой форме, то пациент должен пройти основной курс лечения и восстановить большую часть своих функций до одного месяца.

Если течение было среднее или тяжелое, этот период может затянуться даже до полугода.

Появился термин “лонгковид”, характеризующийся течением заболевания более 12 недель после появления первых симптомов.

В течение месяца после завершения стационарного курса лечения обратитесь к своему семейному врачу или терапевту для прохождения реабилитации. При необходимости этот визит можно запланировать и раньше.

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