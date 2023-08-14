До сих пор модно, если добавить красок! С чем носить бежевый тренч этой осенью

Совсем скоро к нам придет осень — сезон дождей и приятной прохлады. Поэтому пора пересмотреть свой гардероб и подумать, какими удачными образами покорить следующее время года.
Из моды не выходят бежевые тренчи — идеальная верхняя одежда для первой половины осени. Как и с чем стилизовать тренч осенью 2023 — рассказали в Vogue.
Тренч в бежевом цвете — это классическая вещь, которую можно сочетать с чем-либо. Так что смело миксуй тренч с яркими принтами.
Как вариант — яркие графические принты.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Бренд женской одежды | Минск (@skipper_design)
Допис, поширений Бренд женской одежды | Минск (@skipper_design)
А для тех, кто любит эстетику 90-х прошлого века, рекомендуем соединить тренч в бежевом цвете с платьями или юбками длины миди.
Добавь сюда высокие сапоги и броские аксессуары на шею или уши.
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Допис, поширений жіночий одяг | сукні • костюми (@cynamon.store)
Сочетай тренч и цветные носки с обувью на низком ходу — будет просто невероятный эффект! А ещё можешь сделать акцент на шее с помощью яркого шарфа.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Жіночий одяг Україна (@naina_boutique)
Допис, поширений Жіночий одяг Україна (@naina_boutique)
Поскольку тренч является верхней одеждой для теплой осени, то почему бы не смешать этот сезон с теплым летом? Скандинавские модницы удачно совмещают бежевый тренч с летними аксессуарами: вязаными сумками, обувью, очками с бижутерией.
В моде этим летом были платья в бельевом стиле. Попробуй совместить простое вечернее платье или платье в бельевом стиле с тренчем.
Есть десять вещей, которые, несмотря на смену моды и трендов, всегда будут оставаться стильными. Прочесть о десяти базовых вещах для твоего гардероба на лето и зиму, можешь в нашем другом материале.
Главное фото: Pinterest.
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