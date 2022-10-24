Опасность, прячущаяся под пеньками: симптомы отравления грибами, лечение и профилактика

Каждый год во время грибного сезона случаются досадные случаи — люди встречают опасные находки. В Ровенской области 43-летний житель отравился мухоморами.

Об этом сообщает Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Читай, чем опасно употребление мухоморов, какие есть симптомы отравления грибами и что с этим делать.

Сейчас также смотрят

Чем опасны мухоморы

Мухомор содержит ядовитые вещества: мускарин, микоатропин и мушиный яд. Они поражают печень, почки, центральную нервную систему и вызывают ряд серьезных симптомов.

Тяжелое отравление приводит к необратимым процессам в организме. 2-3% случаев заканчиваются летально через 6-12 часов при употреблении мухомора в больших количествах.

Опасность этого гриба также заключается в том, что некоторые его виды приводят к видимым симптомам отравления только тогда, когда человеку уже почти невозможно помочь.

Симптомы отравления грибами

Центр общественного здоровья Минздрава Украины рассказывает, что первые симптомы отравления грибами характеризуются:

тошнотой;

рвотой;

резкой болью в животе;

диареей;

головокружением;

повышением температуры тела;

снижением пульса;

удушьем;

судорогами;

холодными руками и ногами;

галлюцинациями.

Они могут проявиться как через полчаса после употребления грибов, так и через несколько дней. Поэтому при первых появлениях приведенных признаков следует немедленно обратиться к врачу.

Отравление грибами: что делать

В случае подозрения на отравление грибами необходимо:

Вызвать скорую по номеру 103. Промыть желудок чистой водой. Соблюдать постельный режим. Пить много воды (чистую либо подсоленную воду, холодный чай). Принять сорбенты.

По возможности сохрани остатки грибов, которые ты употреблял(-а), и покажи их врачу. Лабораторный анализ поможет определить причину отравления и назначить целесообразную терапию.

Во время лечения ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки, любую пищу и молочные (кисломолочные) продукты. Ведь это может ускорить всасывание токсинов в организм.

Также не стоит заниматься самолечением, ведь это может быть опасно для здоровья и жизни.

Профилактика отравления грибами

В целом, грибы — специфический продукт. Он содержит хитин, который почти не переваривается нашим организмом. Поэтому грибные блюда считают “тяжелой” для желудка пищей.

Не стоит употреблять грибы беременным, кормящим грудью, пожилым людям и детям до 12 лет.

Как не отравиться грибами:

предпочитай грибы, выращенные в хозяйствах, которые контролируются. Откажись от дикорастущих сортов;

покупай грибы в проверенных торговых сетях, а не на стихийных рынках;

внимательно осматривай грибы перед употреблением: обращай внимание на цвет шляпки, губки, ножки;

собирай только хорошо знакомые грибы. Если сомневаешься, то не клади гриб в корзину к другим;

не собирай слишком молодые или старые грибы — их легко перепутать с ядовитыми;

не собирай грибы вблизи автодорог, промышленных предприятий и других загрязненных территорий: грибы впитывают много ядовитых веществ;

не собирай грибы в сухую погоду, ведь гриб пересыхает, а концентрация токсинов увеличивается;

не ешь сырые грибы;

готовь и употребляй грибы в течение первых суток после собирания;

вари грибы минимум три раза, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее получаса;

храни грибные блюда в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Грибничество в последние годы стало любимым досугом для многих людей. Читай, какие грибы можно собирать осенью в Украине.

Не пропускай самое интересное, больше полезных и интересных материалов — в нашем Telegram-канале.