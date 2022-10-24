Опасность, прячущаяся под пеньками: симптомы отравления грибами, лечение и профилактика

Каждый год во время грибного сезона случаются досадные случаи — люди встречают опасные находки. В Ровенской области 43-летний житель отравился мухоморами.
Об этом сообщает Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
Читай, чем опасно употребление мухоморов, какие есть симптомы отравления грибами и что с этим делать.
Мухомор содержит ядовитые вещества: мускарин, микоатропин и мушиный яд. Они поражают печень, почки, центральную нервную систему и вызывают ряд серьезных симптомов.
Тяжелое отравление приводит к необратимым процессам в организме. 2-3% случаев заканчиваются летально через 6-12 часов при употреблении мухомора в больших количествах.
Опасность этого гриба также заключается в том, что некоторые его виды приводят к видимым симптомам отравления только тогда, когда человеку уже почти невозможно помочь.
Центр общественного здоровья Минздрава Украины рассказывает, что первые симптомы отравления грибами характеризуются:
Они могут проявиться как через полчаса после употребления грибов, так и через несколько дней. Поэтому при первых появлениях приведенных признаков следует немедленно обратиться к врачу.
В случае подозрения на отравление грибами необходимо:
По возможности сохрани остатки грибов, которые ты употреблял(-а), и покажи их врачу. Лабораторный анализ поможет определить причину отравления и назначить целесообразную терапию.
Во время лечения ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки, любую пищу и молочные (кисломолочные) продукты. Ведь это может ускорить всасывание токсинов в организм.
Также не стоит заниматься самолечением, ведь это может быть опасно для здоровья и жизни.
В целом, грибы — специфический продукт. Он содержит хитин, который почти не переваривается нашим организмом. Поэтому грибные блюда считают “тяжелой” для желудка пищей.
Не стоит употреблять грибы беременным, кормящим грудью, пожилым людям и детям до 12 лет.
Как не отравиться грибами:
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