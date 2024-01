Залог хороших отношений и самочувствия — скандинавский метод сна: что это и как работает

Качественный сон — залог хорошего самочувствия и продуктивности. Однако для большого количества людей по всему миру недосыпание и нехватка качественного сна остается одной из главных проблем.

Существует несколько действенных практик, способных улучшить качество сна. Одна из них — скандинавский метод сна, получивший немало положительных отзывов, а по результатам исследования именно благодаря этому методу человек получает глубокий сон.

Что такое скандинавский способ сна и как его внедрить в свою жизнь, разобралось издание Eat This, Not That! Мы также делимся интересной информацией.

Скандинавский метод сна: что это и кому поможет

Скандинавский метод сна может понадобиться семейным парам, которые спят вместе, но систематически не высыпаются.

Такой метод предлагает и в дальнейшем спать на одной кровати, однако под разными одеялами.

Инженер-механик, нейробиолог, эксперт по здоровью и генеральный директор Mastermind Meditate Дорси Стендиш объясняет: так оба из партнеров будут делить большой матрас, однако будут пользоваться теми покрывалами, которые им больше нравятся.

Дорси Стендиш также перечислила преимущества сна по скандинавскому методу и подчеркнула, что такой сон может улучшить психологическое здоровье каждого из пары и увеличить время пребывания в фазе быстрого сна.

— Это позволяет каждому спящему выбрать желаемый вес и стиль постельного белья, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время сна, ведь терморегуляция является решающим фактором для качества сна, — добавляет она.

Это также поможет избежать дискомфорта, когда ночью кто-то перетягивает одеяло на себя или слишком поздно ложится и рано встает.

К тому же врач утверждает, что для многих пар скандинавский метод сна стал едва ли не главным секретом счастливых отношений. О преимуществах такого метода сна утверждают и пользователи TikTok.

Для многих украинцев причиной плохого сна становится не наличие партнера со стороны, а россияне у границы и на ВОТ. Есть ли возможность высыпаться даже в тревожные времена — мы рассказывали тебе раньше.

