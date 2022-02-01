Статистика Covid-19 в Украине и бустерный сертификат в Дії

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом в Украине и важные факты о заболевании.

За прошедшие сутки в Украине выявили 30 768 больных Covid-19, среди которых 4056 — дети.

От последствий недуга умерло 192 украинца. 8835 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро вторника, 1 февраля.

В то же время с начала пандемии коронавирусом в Украине заболело 4 095 263 человека, из них 3 631 580 выздоровели, еще 100 395 — летальные случаи.

Бустерный сертификат в Дії

С сегодняшнего дня люди, которые прошли бустерную вакцинацию против Covid-19, могут получить специальный сертификат об этом в приложении Дія.

Как сгенерировать новый сертификат

Открыть приложение Дія.

Выбрать раздел Услуги.

Нажать Covid-сертификаты.

Выбрать подходящий тип сертификата.

Отправить запрос.

Срок действия бустерного сертификата составляет 270 дней, то есть девять месяцев.

Чтобы документ вступил в силу для пересечения границы, нужно подождать 14 дней с момента вакцинации.

Немного статистики

Уже более 350 тысяч украинцев прошли бустерную вакцинацию против Covid-19. Половина взрослого населения Украины получила как минимум одну дозу вакцины, а более 47% — две.

Согласно мировой статистике, невакцинированные люди в возрасте 50-64 лет нуждались в госпитализации в 46 раз чаще, чем прошедшие бустерную вакцинацию. Непривитые люди в возрасте 65+ попадали в больницу в 52 раза больше.

Риск умереть от Covid-19 среди невакцинированных людей больше в десять раз, чем у полностью вакцинированных.

Иногда люди играют во врача, сами назначая медицинские препараты. Однако это может быть очень опасно.

Уверены, вы неоднократно сталкивались с дилеммой — пить или не пить антибиотики. И часто украинцы выбирают первый вариант, пренебрегая консультацией врача. Читай в материале, как правильно пить антибиотики.