Страдаешь сухостью рук зимой? Расскажем, почему и как это побороть

Зимой нам не хватает солнечного света и тепла. Все меньше свежих овощей и фруктов, из которых мы можем брать витамины.

А еще приходят морозы и сильный ветер, которые вредят нашей коже.

В частности, страдает кожа рук, она становится сухой. Кроме того, могут появляться экземы.

Почему появляется сухость рук

Дерматолог Виктория Геб на своей странице в Instagram рассказала, почему появляется сухость рук и как с ней бороться.

Сухость рук, появляющаяся с наступлением осенне-зимнего периода, часто называют холодовой аллергией.

— Если сухость (ксероз кожи) проявляется в холодное время года — это проявления контактного дерматита. Фактором здесь выступает холод, раздражающий защитный слой кожи и провоцирующий высыпание.

Дерматолог говорит, что экзема часто может быть не только на коже рук. Этот процесс начинается по-другому.

Сначала появляются маленькие пузырьки с водяным содержимым, которые чешутся. Затем пузыри разрываются, образуют корочки и чешуйки.

Другими факторами, которые могут спровоцировать сухость рук, являются:

мокрая работа;

частый контакт с моющими средствами;

долгое использование резиновых перчаток;

химические аллергены;

механическая травма.

Как спасать кожу рук

Как только начинается холод, используйте увлажняющие средства, или эмоленты, всегда и повсюду. По 6-8 раз в день после каждого мытья рук и выхода на холод.

Дерматолог советует не забывать о перчатках в этот период. Кроме того, необходимо делать парафиновые ванночки для рук. Доказано, что это хорошо восстанавливает кожу.

Также Виктория советует заменять мыло на эмоленты в холодный период. Их наносят непосредственно на чистую кожу для предотвращения потери влаги и создания защитной пленки.

Часто эти средства используют для лечения сухости или шелушения кожных покровов при экземе или псориазе.

Во время пандемии мы пользуемся антисептиками с высоким содержанием спирта. Поэтому кожа наших рук тоже страдает и пересыхает. Ранее мы рассказывали, как спасти кожу рук после использования антисептика.