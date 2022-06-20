Тошнота может быть чем-то серьезным! Рассказываем, что такое кишечная инфекция и как ее лечить

Летом мы любим есть уже спелые овощи и фрукты, а также покупать что-нибудь сладкое, когда гуляем с друзьями вечером. Часто можем покупать какой-нибудь фастфуд компанией или готовить вкусности дома.

Однако летом все чаще возникает заражение кишечными инфекциями. Причиной этого может служить неправильное хранение продуктов во время жары. В таком случае в них развивается патогенная микрофлора. Токсины, которые накапливаются в продуктах, могут также стать причиной тяжелого отравления.

Что такое кишечная инфекция

Кишечная инфекция — это заболевание, вызванное болезнетворными вирусами или бактериями, поражающими слизистую желудочно-кишечного тракта. Бактерии, которые могут этому способствовать это дизентерийная палочка, сальмонелла, стафилокок, палочка брюшного тифа, вибрионные холеры и т.д.

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Как лечить кишечную инфекцию

Чем нужно лечить кишечную инфекцию, рассказала врач-инфекционист Анастасия Неклюдова.

— Во время лечения острых кишечных инфекций правила одинаковы как для взрослых, так и для детей, — объяснила врач.

Растворы для регидратации

Во время отравления человеку нужно пить как можно больше воды и регидрационных растворов, а также воду с электролитами. Часто дети не хотят пить такие растворы, в таком случае нужно следить за количеством мочи и наличием слез.

Если того или иного мало, нужно везти ребенка в стационар.

Диета

При отравлении нельзя голодать, однако пища должна быть комфортной температуры и консистенции.

Однако ни в коем случае нельзя употреблять супы на бульоне, жирном мясе, свежих овощах и молочных продуктах.

Они не будут перевариваться. Но насильно заставлять есть тоже нельзя, ведь человеку может стать хуже.

Сорбенты

В первые дни отравления, когда заболевание развивается быстро, следует употреблять сорбенты. Они впитывают в себя токсины. Лекарство и пищу при этом принимать нужно с разницей в час, ведь сорбенты впитывают и питательные вещества.

Противовоспалительные, жаропонижающие препараты

Такие препараты следует употреблять при необходимости, если у взрослого или ребенка поднялась температура. Если принимаешь или даешь ребенку противорвотные препараты, будь осторожен(-ой) с дозировкой. Если хочешь дать их ребенку, то лучше посоветуйся с врачом.

При острых кишечных инфекциях нужно действовать быстро и четко. Следить за состоянием, при любом ухудшении, или при отсутствии облегчения за три дня, следует обратиться за помощью к врачу.

Еще одной часто проблемой, с которой встречается организм человека летом, является тепловой удар. Раньше мы рассказывали, что такое тепловой и солнечный удар и как их избежать.

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