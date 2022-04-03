Твое сердце “трепещет”? Рассказываем, что такое аритмия, ее виды, причины и симптомы

Наиболее распространенной причиной смерти украинцев являются сердечно-сосудистые заболевания. Многие людей не обращают внимание на проблемы с сердцем, пока они не приводят к более серьезным последствиям.
Так поначалу малозаметная аритмия может перерасти в другие болезни, если вовремя не начать ее лечение. А когда в стране идет война с русскими оккупантами, каждому украинскому сердцу тяжело.
Читай, что такое аритмия, какие у нее бывают виды, их причины, симптомы и лечение.
Аритмия — это изменение ритма и частоты сердечных сокращений, что может быть опасно для жизни человека.
Аритмия бывает нескольких видов.
Это учащенное сердцебиение, когда человек находится в состоянии покоя. Тахиаритмия опасна тем, что сердце работает интенсивно, но не успевает полноценно наполняться кровью.
Как следствие, ткани и органы недополучают кровь, снижается артериальное давление. Тахиаритмия может привести к ишемической болезни сердца и инфаркту.
При брадиаритмии наблюдается пульс ниже 60 ударов/мин. Пульс ниже 40 ударов/мин может вызвать обморок и остановку сердца.
При экстрасистолии сердечная мышца преждевременно сокращается. Этот вид аритмии может привести к стенокардии и нарушению мозгового кровообращения.
Мерцательную аритмию также называют фибрилляцией предсердий. Этот вид достаточно распространён, а вероятность его развития увеличивается с возрастом. Мерцательная аритмия увеличивает риск инсульта в 3-5 раз.
Медики отмечают, что при выявлении симптомов аритмии следует немедленно обратиться к специалисту для обследования и дальнейшего индивидуального подбора метода лечения.
Народные методы лечения могут использоваться, но только как дополнительное средство для медицинского лечения и после консультации кардиолога.
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