В бане мыться — снова родиться: советы, как правильно париться

Хорошая баня лучше сытного обеда, говорят в народе. Это способ расслабиться, укрепить физическое и духовное здоровье. Как чувствовать себя бодро, энергично и не навредить своему организму, как правильно париться в бане — читай в нашем материале.

На территории Украины впервые праматерь бани появилась в трипольской культуре, и была она из глины.

В обычной бане влажность составляет 50-65% при температуре 50-90°C. Обычно баня имеет предбанник, парную, душевую или бассейн. Иногда есть кухонная зона, где посетители могут выпить чай.

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Прежде всего, следует отметить — для принятия бани есть много противопоказаний.

Противопоказания

онкология;

активная фаза туберкулеза;

склонность к кровотечениям и тромбозам;

диабет;

заболевание сосудов;

атеросклероз;

сердечная недостаточность, тахикардия;

воспалительные инфекции и болезни кожи;

травмы головного мозга средней и тяжелой степени;

эпилепсия;

беременность и менструация;

анемия;

острые состояния, воспаление, разгар болезни;

стенокардия и сердечные заболевания, как эндокардит, миокардит, перикардит;

гипертония.

Польза от посещения бани

Повышает иммунитет и улучшает кровообращение. Омолаживает организм и активно сжигает калории. Снимает стресс, бодрит и помогает насытить тело кислородом, помогает расслабиться и избавиться от тревог и лишних мыслей, очищая разум. Очищает кожу. Улучшает носовое дыхание.

Что взять с собой в баню

Сменную обувь. Шапочку для душа или полотенце на голову. Большую простынь, халат или большое полотенце из натуральных тканей. Мочалку (лучше натуральную) или жесткие варежки. Аромамасла, травяной чай, мед. Воду. Шампунь и гель для мытья после сауны.

Непосредственно в парилке должны присутствовать такие аксессуары как деревянный ушат с черпаком и банные веники. Важно, чтобы парная была чистой и хорошо проветренной.

Сколько времени нужно париться в бане

Если ты новичок, нужно начать с одного захода продолжительностью три-пять минут. Для пребывания в помещении лучше выбрать нижние полки — там температура будет наиболее безопасной. Лучше лежать во время процедуры, чтобы на тело влияла одинаковая температура и нагрузка на сердце не увеличивалась.

Более опытные любители могут проводить процедуру и пять-семь раз.

Время отдыха должно быть не меньше, чем количество времени, проведенное в парном помещении.

Правила посещения бани

Не рекомендуется употреблять пищу за час-полтора до процедуры, но и голодным(ой) идти также нельзя. Категорически запрещено употреблять алкогольные напитки. Лучше не посещать парилку после тяжелого рабочего дня или больших физических нагрузок. Перед началом процедуры лучше принять теплый душ, но без мыла. Париться необходимо с перерывами на отдых, делая несколько заходов. Уже во время второго мероприятия можно начинать париться с помощью веника. Прыгать в холодный бассейн или обливать ледяной водой не рекомендуется без подготовки. Такие действия нагружают кровеносную систему. Поэтому лучшим вариантом будет ополоснуть ноги и руки в холодной воде, затем постепенно охлаждать тело. После завершения банных процедур полезно выпить сок или травяной чай. Можно нанести очищающую маску для тела и принять душ.

Можно ли детям париться в бане

Считается, что детям до четырех лет париться в бане или сауне нельзя. Сердечно-сосудистая система ребенка еще не сформирована и не подготовлена для таких нагрузок.

Виды веников для массажа в бане

Веник может быть дубовым, эвкалиптовым, березовым, хвойным или сделанным из крапивы. Иногда в одном венике совмещают несколько растений.

Каждый из видов полезен для здоровья человека. К примеру, дубовый веник способствует снижению давления, помогает при наличии проблем с кожей.

Очистить кожу также можно с помощью веника из липы, кроме этого, его использование помогает предотвратить простудные заболевания и преодолеть головные боли. Сосна обладает дезинфицирующими свойствами.

Как правильно париться в бане с помощью веника

Начинаем с нагнетания теплого воздуха. Затем прижимаем веник к телу, начиная со стоп и постепенно поднимаясь к плечам. Теперь можно попробовать похлестывание. После массажа лучше полежать еще некоторое время — резко вставать нельзя.

Посещая баню, следует придерживаться принципов постепенности и умеренности. Прислушивайся к реакции своего организма, чтобы поход в баню оставил только положительные воспоминания.

Если тебя интересует, как посещать сауну, чтобы она несла пользу, а не вред, — держи наш материал об этом.

Главное фото: скриншот из видео / YouTube

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