Прорыв в медицине: ЕС одобрил инъекцию против ВИЧ

Фото Unsplash Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило новую инъекцию против ВИЧ. Ее нужно будет делать всего дважды в год. Об этом сообщает Euronews. Такие инъекции считаются прорывом медицины. Рассказываем о них больше. В ЕС одобрили новые инъекции против ВИЧ Ожидается, что Еврокомиссия одобрит новый препарат в этом году. Профилактические инъекции против ВИЧ будут делать дважды в год. Вакцину разработала фармацевтическая компания Gilead в прошлом году. Инъекции уже совсем скоро могут стать альтернативой таблеткам, которые нужно принимать ежедневно. Препарат называется Ленокапавир. Он продемонстрировал 100% эффективность предотвращения вируса в клинических исследованиях. Инъекции являются формой PrEP — доконтактной профилактики, способной предотвратить репликацию и распространение вируса в организме. С их помощью можно снизить вероятность заражения у взрослых и подростков. Это достижение отражает нашу приверженность переосмыслению профилактики ВИЧ в Европе и во всем мире, — заявил главный врач Gilead Sciences Дитмар Бергер. Читать по теме А на маникюре можно подхватить? Развенчиваем мифы о ВИЧ и действительно ли это смертельный вирус Развенчиваем популярные мифы о ВИЧ и рассказываем, можно ли на самом деле заразиться через поцелуи или слезы. Препарат для профилактики ВИЧ может стать одним из важнейших в области здравоохранения. Особенно для тех людей, которые живут в странах с довольно ограниченным доступом к медицине. Несмотря на мировой прогресс в борьбе с ВИЧ, количество инфицированных людей растет. Ситуация усугубляется даже в странах ЕС, где в 2023 году зафиксировали рост количества заболеваний ВИЧ в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии на 11,8% по сравнению с 2022 годом.В США тоже одобрили препарат. В странах ЕС он сможет продаваться под названием Yeytuo. Gilead Sciences собирается продавать дженерики препарата в 120 странах с низким уровнем дохода и высоким уровнем заболеваемости ВИЧ. Менее 10 человек в мире смогли полностью излечиться от ВИЧ. Несмотря на то, что вирус считается неизлечимым, некоторым это удалось. Читай, сколько людей и как вылечились от ВИЧ. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Вакцинация, Здоровье, Медицина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter