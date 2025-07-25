Прорыв в медицине: ЕС одобрил инъекцию против ВИЧ

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило новую инъекцию против ВИЧ. Ее нужно будет делать всего дважды в год. Об этом сообщает Euronews. Такие инъекции считаются прорывом медицины. Рассказываем о них больше.

В ЕС одобрили новые инъекции против ВИЧ

Ожидается, что Еврокомиссия одобрит новый препарат в этом году. Профилактические инъекции против ВИЧ будут делать дважды в год. Вакцину разработала фармацевтическая компания Gilead в прошлом году.

Инъекции уже совсем скоро могут стать альтернативой таблеткам, которые нужно принимать ежедневно. Препарат называется Ленокапавир. Он продемонстрировал 100% эффективность предотвращения вируса в клинических исследованиях.

Инъекции являются формой PrEP — доконтактной профилактики, способной предотвратить репликацию и распространение вируса в организме. С их помощью можно снизить вероятность заражения у взрослых и подростков.

Это достижение отражает нашу приверженность переосмыслению профилактики ВИЧ в Европе и во всем мире, — заявил главный врач Gilead Sciences Дитмар Бергер.

Препарат для профилактики ВИЧ может стать одним из важнейших в области здравоохранения. Особенно для тех людей, которые живут в странах с довольно ограниченным доступом к медицине.

Несмотря на мировой прогресс в борьбе с ВИЧ, количество инфицированных людей растет. Ситуация усугубляется даже в странах ЕС, где в 2023 году зафиксировали рост количества заболеваний ВИЧ в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии на 11,8% по сравнению с 2022 годом.

В США тоже одобрили препарат. В странах ЕС он сможет продаваться под названием Yeytuo. Gilead Sciences собирается продавать дженерики препарата в 120 странах с низким уровнем дохода и высоким уровнем заболеваемости ВИЧ.

Менее 10 человек в мире смогли полностью излечиться от ВИЧ. Несмотря на то, что вирус считается неизлечимым, некоторым это удалось. Читай, сколько людей и как вылечились от ВИЧ.

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