Стиль жизни Здоровье и красота

Прорыв в медицине: ЕС одобрил инъекцию против ВИЧ

Анастасия Грубрина, журналист сайта 25 июля 2025, 16:00
инъекции против ВИЧ
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь