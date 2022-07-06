Здоровье и красота

Любишь домашние консервы, вяленое мясо и рыбу? Рассказываем, что такое ботулизм и почему он опасен

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 июля 2022, 10:40
Ботулізм: що це таке та симптоми
Фото: Unsplash

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