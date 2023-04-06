В Ужгороде вспышка скарлатины среди детей: что это за болезнь, от которой нет вакцины

В Ужгороде участились случаи заболевания скарлатиной. За январь-март 2023 года заболело более 60 детей, из них 32 — школьники, 31 — дошкольники. Об этом сообщили в Ужгородском городском совете.

В ходе заседания противоэпидемической комиссии в Ужгороде медики отметили, что пребывание детей в укрытиях во время тревог способствует неконтролируемому и быстрому распространению инфекции.

Классы, в которых будут выявлены случаи заболевания, будут отправлять на дистанционное обучение длительностью в 21 день.

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По решению комиссии, директора школ и детсадов в Ужгороде должны обеспечить ежедневный осмотр медицинскими работниками детей в классах с фиксацией данных в соответствующих журналах. Родителей призывают вовремя обращаться к врачам во избежание осложнений.

Скарлатина: что это за болезнь

Скарлатина — инфекционное заболевание, оно проявляется сыпью и ангиной, часто может привести к таким осложнениям, как воспаление лимфатических узлов, отит, синусит, артрит, миокардит.

Возбудитель заболевания — бета-гемолитический стрептококк группы A (Streptococcus pyogenes). Заразиться скарлатиной можно от больного или бактерионосителя. Скарлатина передается воздушно-капельным путём.

Эти капли формируются во время кашля, чихания и даже разговора больного. Они разлетаются в 0,5–1,5 м от инфицированного человека.

Преимущественно скарлатиной болеют дети в возрасте от одного до девяти лет. После выздоровления у них формируется иммунитет. Прививки от скарлатины, к сожалению, нет.

Скарлатина: симптомы

Скарлатина имеет инкубационный период 1-12 дней, впрочем, болезнь может развиться быстрее — от двух до семи дней.

Болезнь начинается внезапно, сначала появляется ангина. На языке появляется белое наслоение, которое исчезает через два-три дня, затем он становится ярко-малинового цвета.

Через сутки после появления заболевания на коже появляется сыпь. На розовом фоне можно разглядеть мелкие пятнышки, ярко-розовые или красные, они могут чесаться.

Преимущественно сыпь появляется на нижней части живота, в паховой зоне, на ягодицах, внутренних поверхностях конечностей. Сыпь длится от двух до шести дней, затем бледнеет и покрывается мелкими чешуйками. В среднем шелушение длится две-три недели.

Заболевание может иметь разные виды течения:

легкая форма — симптомы интоксикации организма слабо выражены, рвота отсутствует, ангина незначительная. Сыпь типичная, иногда бледная;

среднетяжелая форма — все симптомы скарлатины выражены сильнее. Температура увеличивается до 39°C;

тяжелая форма — начало болезни сопровождают высокая температура, рвота, иногда диарея, выраженные симптомы поражения центральной нервной системы. Возможны головокружение, отек мозга и даже развитие комы.

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