Видишь контуженного? Помоги! Инструкция, как спасти человека

Российские захватчики, не достигая своих военных целей, прибегают к террору мирного населения. Вражеские ракеты, бомбы, артиллерия атакуют спальные районы городов.

Поэтому как военные, так и гражданские могут получить контузию. Если ты видишь контуженного человека, помоги ему как можно скорее.

Рассказываем, какие симптомы контузии и как оказать первую помощь.

Симптомы контузии:

потеря сознания (от нескольких минут до нескольких часов);

сильная головная боль;

тошнота;

учащенное сердцебиение;

потеря памяти.

При тяжелой контузии человек может получить переломы, черепно-мозговые травмы и повреждения внутренних органов.

Как помочь контуженному человеку

Контуженный человек не может помочь себе сам, поскольку теряет сознание.

Чтобы он не задохнулся, не захлебнулся и не попал под обстрел врага, его нужно перенести в безопасное место и перевернуть на спину.

Затем сразу вызови скорую помощь.

Пока медики в пути, проверь дыхание и пульс у пострадавшего. Если человек дышит слабо, сделай ему искусственное дыхание.

Проверь нос, рот и горло пострадавшего на наличие пыли, земли или песка. При необходимости почисти.

Лечение контузии

Если состояние человека тяжелое, то его госпитализируют на несколько недель. При легком травмировании пациент может восстанавливаться на дому.

Лечат контузию таблетками. Почти всегда люди успешно поправляются без негативных последствий для здоровья.

Под обстрелами очень мало времени на обдумывание ситуации. Поэтому нужно предварительно подготовиться к возможным сценариям. Читай, как оказать помощь во время боевых действий.