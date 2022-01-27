Вино — лучшее лекарство: кардиолог объясняет, чем опасен этот миф

Бытует в мире такой миф, особенно после праздников или путешествия в Италию или Грузию, что хорошее вино всегда только на пользу. Кроме того, кто не слышал о 100 граммах перед сном для здоровья сердца?

Однако опытный кардиолог Наталья Иванюк на своей странице в Instagram уверяет — не все так просто. Подобное лечение очень легко перепутать с удовольствием.

Я не пропагандирую вести безалкогольный образ жизни. Но придерживаюсь мнения, что алкоголь вреден для сердечно-сосудистой системы даже при так называемом умеренном потреблении.

Какие опасности несет алкоголь для сердечно-сосудистой системы

Кардиолог объясняет, что первый и наиболее заметный эффект от спиртного — это скачки давления. Все дело в том, что алкоголь содержит этанол, который увеличивает свертываемость крови, аномально расширяя и сужая сосуды. Именно это приводит к их ослаблению.

Кроме того, сердце человека в состоянии опьянения постоянно меняет свой ритм, поэтому начинает работать с перебоями. Вследствие такой аритмии может произойти сердечный приступ.

Учитывая свой опыт, Наталья Иванюк говорит, что тяжесть в сердце может возникнуть даже не от большого количества спиртного, а лишь нескольких бокалов вина. Поэтому врач напоминает:

У вас всегда есть выбор — пить или не пить. Но то, что спиртное — не лекарство, это уж точно.

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