Витаминная бомба: продукты с наибольшей пользой для тебя весной 2023

После долгой зимы и малого количества солнца нашему организму требуется настоящий витаминный коктейль. Полезное питание сделает здесь большую часть дела, и, возможно, тебе даже не придется покупать витамины и минералы в аптеке. В нашем материале ты узнаешь, какие самые полезные продукты весной 2023.
Весной наш организм обновляется. После зимы много кто испытывает дефицит витаминов. Часто это проявляется в виде стресса, подавленного настроения, отсутствия энергии и болезненности.
В то же время именно весной начинают появляться очень полезные и свежие продукты, которые следует добавить в свой рацион. Мы расскажем о наиболее полезных продуктах и какие витамины в них содержатся.
Витамин С не вырабатывается организмом, но он очень важен для иммунной системы. Витамин С содержится в следующих продуктах:
Витамин С отвечает за укрепление иммунной системы, синтез коллагена в организме, улучшает состояние кожи, помогает обеспечивать здоровье десен и зубов, уменьшает риск возникновения заболеваний десен и кариеса.
Норма потребления разная. Больше всего в нем нуждаются женщины, которые кормят грудью, беременные, взрослые мужчины. Учти, что курение уменьшает количество витамина С в организме. Чтобы компенсировать его, добавляй еще 35 мг в день.
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Витамин D влияет на обмен веществ в нашем организме, способствует усвоению кальция. Мы получаем его из продуктов и солнечного света.
Больше всего его содержится в следующих продуктах:
Витамин D обеспечивает правильное развитие и укрепляет кости и зубы. Он важен для функционирования иммунной системы, помогает снижать риск развития заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака. Витамин D может улучшать настроение и уменьшать риск депрессии.
Витамин Е помогает нормализовать уровень гормонов и холестерина, выполняет другие важные функции в организме. Дефицит витамина случается редко, но ты можешь есть такие продукты, чтобы восполнять запас витамина:
Витамин Е — мощный антиоксидант, он защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Он отвечает за здоровье кожи, может уменьшать риск развития определенных видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других.
Витамин Е нужен для здоровья и замедления старения. Он поддерживает здоровье нервной системы и способствует улучшению иммунитета.
В нашем организме витамин А отвечает за здоровье зубов, волос и кожи, он активно влияет на наше зрение и иммунную систему.
Витамин А отвечает за здоровье глаз, в частности, за правильную работу сетчатки и уменьшение риска развития заболеваний, таких как ночная слепота и заболеваний, связанных со старением.
Для беременных также очень важно употреблять этот витамин. Он оказывает влияние на качественное развитие плода во время беременности.
Витамины группы В помогают повысить работоспособность, регулируют углеводный обмен и водный баланс, поддерживают зрение. Получить витамин В из еды ты можешь в следующих продуктах:
Витамин В1 помогает превращать пищу в энергию и поддерживает здоровье нервной системы. В2 требуется для роста и развития организма, а также для здоровья кожи, глаз и нервной системы.
Витамин В6 необходим для правильной работы нервной и иммунной системы. В9 требуется для правильного развития плода во время беременности. Витамин В12 играет немаловажную роль в здоровье нервной системы и выработке крови.
Витамины группы Омега — это ненасыщенные жирные кислоты, из которых наш организм производит только Омега-9. Они крайне важны, потому что предотвращают появление холестериновых бляшек, улучшают вязкость крови, влияют на кожу и волосы.
Витамины Омега-3 содержатся в следующих продуктах:
Омега-6 в продуктах:
Омега-9 в продуктах:
Эти витамины отвечают за функционирование мозга, поддерживают сердечно-сосудистую систему, снижают уровень воспалений в организме, помогают коже быть здоровой.
Ранее мы рассказывали, как экономить на продуктах и питаться полезно.
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