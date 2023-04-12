Витаминная бомба: продукты с наибольшей пользой для тебя весной 2023

После долгой зимы и малого количества солнца нашему организму требуется настоящий витаминный коктейль. Полезное питание сделает здесь большую часть дела, и, возможно, тебе даже не придется покупать витамины и минералы в аптеке. В нашем материале ты узнаешь, какие самые полезные продукты весной 2023.

Самые полезные продукты весной 2023: список и какие витамины

Весной наш организм обновляется. После зимы много кто испытывает дефицит витаминов. Часто это проявляется в виде стресса, подавленного настроения, отсутствия энергии и болезненности.

В то же время именно весной начинают появляться очень полезные и свежие продукты, которые следует добавить в свой рацион. Мы расскажем о наиболее полезных продуктах и какие витамины в них содержатся.

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Витамин С: в каких продуктах содержится

Витамин С не вырабатывается организмом, но он очень важен для иммунной системы. Витамин С содержится в следующих продуктах:

шиповник;

болгарский перец (в свежем);

петрушка;

смородина;

брюссельская капуста;

клубника;

апельсин, лимон;

киви.

Витамин С отвечает за укрепление иммунной системы, синтез коллагена в организме, улучшает состояние кожи, помогает обеспечивать здоровье десен и зубов, уменьшает риск возникновения заболеваний десен и кариеса.

Норма потребления разная. Больше всего в нем нуждаются женщины, которые кормят грудью, беременные, взрослые мужчины. Учти, что курение уменьшает количество витамина С в организме. Чтобы компенсировать его, добавляй еще 35 мг в день.

В каких продуктах содержится витамин D

Витамин D влияет на обмен веществ в нашем организме, способствует усвоению кальция. Мы получаем его из продуктов и солнечного света.

Больше всего его содержится в следующих продуктах:

жирная рыба;

морепродукты;

яичные желтки;

молочные продукты;

грибы;

печень;

мясо и птица.

Витамин D обеспечивает правильное развитие и укрепляет кости и зубы. Он важен для функционирования иммунной системы, помогает снижать риск развития заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака. Витамин D может улучшать настроение и уменьшать риск депрессии.

Витамин Е в продуктах

Витамин Е помогает нормализовать уровень гормонов и холестерина, выполняет другие важные функции в организме. Дефицит витамина случается редко, но ты можешь есть такие продукты, чтобы восполнять запас витамина:

семена подсолнечника;

шпинат;

растительные масла;

авокадо;

креветки;

рыба;

спаржа;

брокколи.

Витамин Е — мощный антиоксидант, он защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Он отвечает за здоровье кожи, может уменьшать риск развития определенных видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других.

Витамин Е нужен для здоровья и замедления старения. Он поддерживает здоровье нервной системы и способствует улучшению иммунитета.

В каких продуктах содержится витамин А

В нашем организме витамин А отвечает за здоровье зубов, волос и кожи, он активно влияет на наше зрение и иммунную систему.

Больше всего его содержится в следующих продуктах:

печень;

жирная рыба;

молоко, творог, масло;

куриные яйца;

тыква;

морковь;

капуста, шпинат;

курага.

Витамин А отвечает за здоровье глаз, в частности, за правильную работу сетчатки и уменьшение риска развития заболеваний, таких как ночная слепота и заболеваний, связанных со старением.

Для беременных также очень важно употреблять этот витамин. Он оказывает влияние на качественное развитие плода во время беременности.

Витамин В в продуктах

Витамины группы В помогают повысить работоспособность, регулируют углеводный обмен и водный баланс, поддерживают зрение. Получить витамин В из еды ты можешь в следующих продуктах:

цельные зерна и отруби;

куриные яйца;

молочные продукты;

мясо и рыба;

орехи;

зелень;

печень;

бобовые.

Витамин В1 помогает превращать пищу в энергию и поддерживает здоровье нервной системы. В2 требуется для роста и развития организма, а также для здоровья кожи, глаз и нервной системы.

Витамин В6 необходим для правильной работы нервной и иммунной системы. В9 требуется для правильного развития плода во время беременности. Витамин В12 играет немаловажную роль в здоровье нервной системы и выработке крови.

Витамины Омега-3-6-9 в еде

Витамины группы Омега — это ненасыщенные жирные кислоты, из которых наш организм производит только Омега-9. Они крайне важны, потому что предотвращают появление холестериновых бляшек, улучшают вязкость крови, влияют на кожу и волосы.

Витамины Омега-3 содержатся в следующих продуктах:

жирная и полужирная рыба;

грецкие орехи;

семена льна;

шпинат;

брокколи, цветная капуста.

Омега-6 в продуктах:

растительные масла;

семена тыквы;

курица, индейка;

куриные яйца;

кешью.

Омега-9 в продуктах:

арахис, фундук;

авокадо;

лосось;

кунжут;

семена льна и горчицы.

Эти витамины отвечают за функционирование мозга, поддерживают сердечно-сосудистую систему, снижают уровень воспалений в организме, помогают коже быть здоровой.

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