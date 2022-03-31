Волнуешься о ситуации на АЭС? Тогда онлайн-карта радиационного фона в Украине точно для тебя

Сегодня российские оккупанты покинули территорию ЧАЭС. В настоящее время посторонних лиц на территории станции нет.
Страх радиации остается у украинцев еще после Чернобыльской катастрофы, всколыхнувшей весь мир.
Мы уже знаем, какой вред может принести этот невидимый яд. Поэтому всегда насторожимся. Особенно сейчас, когда оккупанты были на ЧАЭС, сжигали леса и поднимали радиационную пыль. А также угрожают терактами на Запорожской АЭС.
Чтобы знать уровень радиационного фона и контролировать ситуацию, предлагаем тебе онлайн-карту. Она показывает радиационный фон, уровень загрязнения воздуха и пожары по всей Украине.
На ЧАЭС уровень радии уже несколько лет был стабилен, однако из-за действий российских захватчиков начал повышаться. Это потому, что они поджигали леса вокруг атомной станции и подняли большое облако радиационной пыли своей техникой.
Однако критических показателей радиации нет. Так же и на ЗАЭС, там был пожар, но энергоблоки в порядке, так что обошлось без глобальной катастрофы.
Однако критических показателей радиации нет. Так же и на ЗАЭС, там был пожар, но энергоблоки в порядке, так что обошлось без глобальной катастрофы.
Однако помни, что делать запасы пищи, скрываться, употреблять йод следует только в случае реальной угрозы.
Если на территории твоего города или области высокий уровень радиации, следи за сообщениями ГСЧС.
Там будет вся необходимая информация и план действий.
Кроме провокаций на АЭС Россия угрожает нам химическим оружием. Ранее мы рассказывали о четких шагах при применении Россией химического оружия.