Здоровье и красота

Волнуешься о ситуации на АЭС? Тогда онлайн-карта радиационного фона в Украине точно для тебя

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 марта 2022, 23:10
Карта радіаційного фону в Україні
Фото: Pexels

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