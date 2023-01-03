“Чуєш? Плюс.Плюс”: организация Відчуй начала слуховую кампанию для военных

Мало кто задумывается, но кроме видимых и ощутимых травм война также наносит непоправимые изменения ушам и слуховому аппарату человека. Ведь постоянная шумовая нагрузка, возникающая на войне, так или иначе влияет на способность слышать в будущем.

Звуки выстрелов, залпы артиллерии, серии взрывов, разрывы снарядов рядом, ударные волны — все это влияет на функционирование уха.

Возвращение слуха военным

Чтобы сохранить слух военным на фронте, а также вернуть его тем, кто потерял возможность слышать из-за ранения на войне, общественная организация Відчуй начала кампанию по возвращению слуха украинским военным Чуєш? Плюс.Плюс.

— Война не навсегда. Она обязательно закончится нашей победой. Защитники и защитницы страны вернутся в мирную жизнь. Голос родных, смех детей, лай домашнего любимца и звуки родного города — все, что так ценно, должно быть услышано, — говорит соучредитель и руководитель общественной организации Відчуй Людмила Пышная.

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Поэтому наша задача — максимально уберечь военных от потери слуха и как можно скорее восстановить способность слышать тем, кто уже получил травму.

В самой организации говорят: в случае акустической травмы человек нуждается в немедленном врачебном вмешательстве, а также психологическом и педагогическом сопровождении, которое поможет вновь ощущать и распознавать звуки вокруг.

Сопровождение и консультации будут проводить как в онлайн-формате, так и офлайн в центре общественной организации в Киеве.

Кроме помощи тем, кто уже столкнулся с травмами слуха, ОО Відчуй также инициировала закупку устройств для защиты органов слуха украинских военных, чтобы те не чувствовали и не страдали от нарушения слуха из-за громких звуков войны.

Индивидуальные тактические звуковые фильтры — ушные затычки (беруши), специально разработанные для военного использования. Они надежно защищают от опасных пиков шума, оставляя возможность слышать рядом.

Кроме этого, к ОО Відуй также присоединяются и известные украинские деятели. Телеведущий Даниэль Салем и музыкант Коля Серга стали официальными амбассадорами слуховой кампании Чуєш? Плюс. Плюс. Оба мужчины сейчас с оружием в руках защищают Украину и по собственному опыту знают: хороший слух — еще одно супероружие наших военных.

— Для меня лично это очень важно. После двух контузий хорошо знаю, что такое акустическая травма. Это гипергромко, больно. И в то же время, как в вакууме. Возобновить слух возможно, но это сложный и длительный процесс, — рассказывает Даниэль Салем.

Ценно, что Відчуй будет работать с травмированными и делиться экспертизой. Без опытных профессионалов возвратиться к норме практически невозможно.

А Коля Серга признается, что для него как музыканта война ассоциируется с аномальной громкостью.

— Человек не способен без дополнительной спецзащиты адекватно выдерживать такую шумовую нагрузку. Решение, которое предлагает Відчуй — тактические беруши — наши ребята уже протестовали, и это действительно незаменимый аксессуар.

Одним из амбассадоров также является директор Малой академии наук, доброволец Оксен Лесовой.

“Чуєш? Плюс.Плюс”: организация Відчуй начала слуховую кампанию для военных / 4 Фотографии

Партнерами кампании являются Министерство здравоохранения и советник — уполномоченный президента Украины по вопросам безбарьерности.

Узнать больше об организации и присоединиться к помощи украинским войскам можно на сайте Відчуй.

Сейчас государство, благотворители и бизнес все свои силы направляют на помощь армии. Но это не значит, что после боевого ранения военный или военная никому не нужны: где в Украине делают бесплатное и качественное протезирование для армейцев, мы писали в нашем другом материале.

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