Бомба замедленного действия на твоих пальцах: что делать, если врастает ноготь

Если ты заметил(-ла) на боковой части пальца отек и покраснение, чувствуешь воспаление тканей и острую боль, то это, бесспорно, симптомы начальной стадии “онихокриптоза”, или простыми словами “вросший ноготь“.

О том, как лечить врастание ногтя, в чем заключается операция на ногте, симптомы и причины, узнаешь в этом материале.

Причиной заболевания является врастание ногтевой пластинки в боковую часть ногтевого валика с одной, реже с двух сторон.

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Как лечить врастание ногтя?

Не нужно заниматься самолечением и стараться самостоятельно вычистить или вырезать врастающую угловую часть ногтя. Так ты рискуешь усугубить ситуацию, занести инфекцию, которая может распространиться по всей стопе или попасть в кровь – и наступит вторая стадия: заражение и нагноение.

На любом этапе важно обратиться к врачу. Исходя из результата осмотра, врач может решить попробовать лечение консервативным методом (на первой стадии) – лечение длительное, заключающееся в выведении угла ногтя из-под ногтевого валика с помощью ватных турунд, специальных пластиковых трубочек, или исправления формы ногтя с помощью специальных пластин.

Но такой метод часто оказывается малоэффективным, потому что ноготь будет продолжать расти в том же направлении и создавать рецидив.

К тому же, часто врастание ногтя начинается не с угловой части, а прикорневой, поэтому решить такой случай без оперативного вмешательства невозможно.

Фото: Weclinica

В чем заключается операция на вросшем ногте?

На профессиональном языке она называется “операция краевой резекции по электрокоагуляции ростковой зоны” — сужение ногтевой пластины и уменьшение ногтевого валика.

Операция производится под местной анестезией с помощью лидокаина. В основание пальца вводят 4 мл раствора лидокаина, через 4-5 минут наступает полное онемение пальца, что дает возможность выполнить операцию, при которой пациент совершенно не испытывает боли.

Палец заживает в течение 2-3 недель: в этот период врач обычно назначает анальгетики (обезболивающие препараты) и выполнение перевязок ежедневно или через день. Рекомендуется максимально ограничить нагрузку на ногу до заживления раны.

Такая операция носит окончательный характер решения проблемы, так как вероятность возникновения рецидива составляет менее одного процента.

Если ты не сталкивался с этим заболеванием, вот несколько причин онихокриптоза, которые нужно знать, чтобы предотвратить возникновение заболевания:

ношение узкой, неудобной и некачественной обуви, вызывающей сильную потливость ног

неправильное лечение предварительной травмы пальца

неправильный педикюр

грибковые заболевания ногтя

гормональные сбои в организме, поэтому наиболее часто встречаются среди пациентов пубертатного возраста и беременных женщин.

Частой причиной врастания ногтей становятся грибковые заболевания стопы и ногтей, которыми, по данным статистики, в Украине болеют 15-20% населения. Читай, как предотвратить и как лечить грибок стопы, в материале Вікон.