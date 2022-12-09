Время имеет значение! Онколог рассказал, как диагностировать рак на ранних стадиях

К сожалению, рак — очень распространенное заболевание, а предотвратить его возникновение почти невозможно. Ведь на злокачественные опухоли влияет ряд факторов, которые не зависят от нашего образа жизни.

Однако чем раньше у тебя обнаружат раковые клетки, тем больше вероятность того, что удастся побороть эту болезнь. Поэтому очень важна именно ранняя диагностика рака.

Когда следует проходить диагностику от рака и какие именно методы использовать для этого, рассказал врач-онколог Юрий Кондрацкий.

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Когда проводить диагностику

Юрий отметил, что ранняя диагностика проводится именно по инициативе пациента. Врач назначает его уже после обращения к нему с жалобами.

Итак, не стоит игнорировать свое плохое самочувствие. Особенно следует обратить внимание на следующие симптомы:

слабая боль;

общая слабость;

высокая температура;

тошнота;

стремительное снижение веса.

Разумеется, эти симптомы могут свидетельствовать и о других заболеваний. Именно поэтому тебе предстоит пройти ряд медицинских обследований, которые и дадут ясное представление, что вызвало эти симптомы.

Чтобы не запустить какую-либо болезнь, рекомендуется регулярно проходить обследование всего организма.

Методы диагностики рака на ранних стадиях

Известно, что рак может локализоваться в разных частях организма. Чтобы найти, где именно он развивается и прогрессирует, существуют различные медицинские процедуры.

Рентгенография. Данная процедура поможет найти рак кишечника, желудка, легких. Сюда же относится и маммография, флюорография, бронхоскопия и ангиография, метод исследования сосудов.

Данная процедура поможет найти рак кишечника, желудка, легких. Сюда же относится и маммография, флюорография, бронхоскопия и ангиография, метод исследования сосудов. КТ, или компьютерная томография. В данной процедуре также используется рентгеновское излучение.

Благодаря КТ можно увидеть проблемный участок со всех сторон, ведь врачи получат подробную картинку высокого качества.

УЗИ (ультразвуковое исследование). Такая процедура позволяет обнаруживать опухоли в органах брюшной полости, а именно: почках, печени, поджелудочной железе, мочевике.

(ультразвуковое исследование). Такая процедура позволяет обнаруживать опухоли в органах брюшной полости, а именно: почках, печени, поджелудочной железе, мочевике. Эндоскопия. Это проникающий метод для визуального определения опухолей пищеварительного тракта и бронхов.

Это проникающий метод для визуального определения опухолей пищеварительного тракта и бронхов. МРТ, или магнитно-резонансная томография. Она диагностирует опухоли с помощью световых лучей.

Поскольку лучи просвечивают предмет по разным направлениям, можно получить точное и четкое изображение проблемного участка.

Позитронно-эмиссионная томография. Это своеобразное клиническое обследование, отвечающее на вопрос о метаболизме опухолей.

Это своеобразное клиническое обследование, отвечающее на вопрос о метаболизме опухолей. Радиоизотопная диагностика определяет рак кожи и некоторые другие виды новообразований.

определяет рак кожи и некоторые другие виды новообразований. Цитология предполагает исследование слизистых оболочек на основе мазков.

предполагает исследование слизистых оболочек на основе мазков. Биопсия и гистологические анализы. Этот метод предполагает забор образцов тканей и дальнейшее их исследование.

Наиболее точный результат дает молекулярный анализ и другие исследования тканей, отобранных при биопсии.

Также помогают в раннем обнаружении рака лабораторные анализы крови и выделений организма. Они определяют уровень онкомаркеров — веществ – индикаторов развития раковой опухоли.

А как приходится жить онкобольным на временно оккупированных территориях, мы рассказали в нашем материале.

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