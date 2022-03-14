Выброс хлора из-за аварии или химической атаки? Что делать при попадании вещества в атмосферу

Разбираем, как поступить, если коварная российская армия применит химическое оружие с хлором или спровоцирует заражение воздуха аварией на украинских предприятиях и о говорим первой помощи, если произошло отравление хлором.
Если подобное случится, жители Украины должны получить подробную информацию по радио или телевидению, в частности, направление распространения ядовитого облака.
Если подобное случится, жители Украины должны получить подробную информацию по радио или телевидению, в частности, направление распространения ядовитого облака.
Избегайте паники и соблюдайте рекомендуемые меры.
Психологически легче и безопаснее, когда знаешь, как себя вести в разных ситуациях. Недавно мы также рассказывали, помогает ли иод при радиации, и что делать в случае аварии на АЭС.