Дискомфорт, запах и цвет. Какие выделения у женщин не являются нормой и о каких заболеваниях могут говорить

Женское здоровье — сложный механизм, требующий постоянного изучения, ухода и заботы.

Но часто женщины сталкиваются с симптомами, о которых мало что знают, однако которые одновременно могут свидетельствовать об очень многих заболеваниях.

Среди них — выделения. Какие выделения могут свидетельствовать о проблемах с женским здоровьем и как их распознать, рассказала гинеколог Людмила Шупенюк.

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Какие выделения являются ненормальными

— Выделения в норме должны быть, ведь благодаря этому происходит самоочищение влагалища. Однако есть изменения, которые могут указывать на проблемы со здоровьем, — говорит гинеколог.

Ненормально появление кровянистых выделений вне менструального цикла. Иногда они могут быть коричневыми или даже черного цвета.

Иногда такие выделения с кровью успевают свернуться внутри женских половых органов, и этого быть не должно.

Также не должно быть обильных выделений зеленого или коричневого цвета со специфическим запахом: иногда это может быть кислый запах или ощутимый запах рыбы.

Также обрати внимание, что выделения, вызывающие дискомфорт, зуд, изжогу, которые выглядят творожно — могут быть симптомами кандидоза или молочницы.

Если твои выделения изменили характер и твои ощущения — это повод для обращения к врачу, — заключает гинеколог Людмила Шупенюк.

Почему молочница может возвращаться снова и снова и как её корректировать с помощью питания, мы рассказывали в другом материале.

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