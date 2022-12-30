Выпадают молочные зубы: когда есть повод обращаться к врачу

Выпадение молочных зубов дело естественное, но странное. Только вспомни свое удивление, когда в один день ты остался без зуба, а родители только сказали положить его под подушку.

Несмотря на то, что молочные зубы выпадают у всех, следует объяснить ребенку, как это происходит и почему. А также всем мамам и папам нужно знать, в каких случаях следует обращаться к врачу, чтобы постоянные зубы ребенка росли ровными и здоровыми.

Семейный врач Наталья Сидорец рассказала все, что родителям следует знать о выпадении молочных зубов.

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Когда выпадают молочные зубы

Формироваться зубной ряд начинает еще в утробе матери. В полугодовом возрасте он прорезается на поверхность, а в приблизительном возрасте пяти — шести лет выпадает, чтобы на смену пришли постоянные зубы.

Молочных зубов не 32, как у взрослых, а только 20. Поэтому не пугайся, если недосчитаешься 12 зубчиков у своего малыша, все вырастет со временем.

У детей отсутствуют премоляры, а присутствуют только молочные моляры, резцы и клыки, — рассказывает врач.

Спрогнозировать точную дату выпадения первого молочного зуба невозможно. Врачи отмечают, что это очень индивидуальный процесс, зависящий от многих факторов:

индивидуальные особенности организма ребенка;

наследственность;

течение беременности мамы;

болезни инфекционного характера, которыми ребенок переболел до 6 лет.

Обычно процесс выпадения молочных зубов начинается в возрасте пяти — шести лет и длится до 14 лет. Такая продолжительность смены молочных зубов на постоянные вполне нормальна.

В этот период жизни молочные корни постепенно рассасываются, оставляя зуб без крепкого крепления. Поэтому он легко и безболезненно выпадает, а через несколько дней уже виднеется верхушка постоянного зуба.

Врач утверждает, что важен порядок выпадения. Обычно первыми выпадают центральные резцы, сначала нижние, затем верхние. Следующими — боковые резцы, а затем клыки и моляры.

Если у твоего малыша зубы выпадают иначе, не следует паниковать. Это зависит от индивидуальных факторов и организма каждого ребенка. Но чтобы убедиться, что со здоровьем зубов все хорошо, своди ребенка к стоматологу.

Когда обращаться к врачу

По словам Натальи Сидорец, обращаться к врачу следует в случае, когда молочный зуб крепко держится и не собирается выпадать, хотя сверху или сбоку уже растет постоянный.

Также к стоматологу следует идти, если у малыша началось воспаление десен, — советует врач.

Женщина также добавляет, что посетить детского стоматолога следует, когда молочный зуб подвижен, однако не выпадает долгое время. Также ребенка должен осмотреть профессионал, если у него есть:

отклонение общего развития;

эндокринные заболевания;

рахит;

скрытые инфекционные заболевания.

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