Золотой мяч 2025: кто получит награду

Золотой мяч — это награда, которая вручается лучшему футболисту мира журналом France Football. Читай в материале, когда будет проходить церемония награждения Золотым мячом 2025 и кто может одержать победу — в материале.

Золотой мяч 2025: дата и место проведения

Основное событие вечера состоится уже сегодня, 22 сентября, в 21 час по киевскому времени, в театре Шатле столицы Франции. Интересный факт: в этом году награда вручается на месяц раньше — прошлогодние церемонии проходили обычно в октябре или ноябре.

В Украине официальным телетранслятором церемонии является платформа MEGOGO. Церемонию награждения смогут посмотреть пользователи, имеющие подписки MEGOGO Спорт, Максимальна и MEGOPACK N+S.

Трансляцию можно посмотреть и бесплатно — на телеканале MEGOGO СПОРТ в эфире Т2 и кабельных сетях, а также на ютуб-канале MEGOGO СПОРТ.

Золотой мяч 2025 будет вручать легендарный бразильский футболист Роналдиньо, пишет Tiempo de Juego. Во время своей карьеры ему довелось получить эту награду — в 2005 году.

Золотой мяч: список претендентов

В этом году в списке нет тех, кто был претендентом несколько лет подряд — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Зато есть много других легенд футбола, которые сейчас демонстрируют уровень техники и профессионализма на уровне этих двоих. Список 30 претендентов на Золотой мяч-2025:

Джанлуиджи Доннарумма;

Нуну Мендеш;

Ашраф Хакими;

Жоау Невеш;

Фабиан Руис;

Витинья;

Хвича Кварацхелия;

Усман Дембеле;

Дезире Дуэ (все выше перечислены — Пари Сен-Жермен);

Алексис Макалистер;

Мохаммед Салах;

Вирджил ван Дейк;

Флориан Вирц (все выше перечислены — Ливерпуль);

Педри;

Рафинья;

Ламин Ямаль;

Роберт Левандовски (все выше указаны — Барселона);

Джуд Беллингем;

Килиан Мбаппе;

Винисиус Жуниор (все выше указаны — Реал);

Виктор Дьокереш;

Деклан Райс (оба — Арсенал);

Гарри Кейн;

Майкл Олисе (оба — Бавария);

Дензел Дюмфрис;

Лаутаро Мартинес (оба — Интер);

Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд);

Эрлинг Голанд (Манчестер Сити);

Коул Палмер (Челси);

Скотт Мактоминей (Наполи).

