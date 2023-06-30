Сезон в разгаре, а огурцы болеют? Почему желтеет листья и что с этим делать

Каждый, кто выращивает что-то на огороде, хочет, чтобы растения не болели и давали щедрый урожай. Но бывает так, что мы замечаем нездоровые признаки у растения. Часто летом у огурцов желтеют и скручиваются листья.
Причины пожелтения листьев у огурцов могут быть разными, надо проверить все и найти проблему. Мы расскажем, почему желтеют листья у огурцов и что с этим делать.
Если ты думаешь, что причина пожелтения листьев у огурцов одна, то это не так.
Часто листья огурцов желтеют из-за неправильного полива или же несоблюдения условий выращивания растения. Чтобы убрать эту проблему, нужно придерживаться простых правил, а также проверять растение время от времени на наличие вредителей или болезней.
Как бороться с пожелтением листьев огурцов:
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