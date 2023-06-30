Сезон в разгаре, а огурцы болеют? Почему желтеет листья и что с этим делать

Каждый, кто выращивает что-то на огороде, хочет, чтобы растения не болели и давали щедрый урожай. Но бывает так, что мы замечаем нездоровые признаки у растения. Часто летом у огурцов желтеют и скручиваются листья.

Причины пожелтения листьев у огурцов могут быть разными, надо проверить все и найти проблему. Мы расскажем, почему желтеют листья у огурцов и что с этим делать.

Почему желтеют и скручиваются листья огурцов

Если ты думаешь, что причина пожелтения листьев у огурцов одна, то это не так.

Сейчас также смотрят

Неправильный режим полива. Если ты поливаешь огурцы редко и малым объёмом воды, растение быстро обезвоживается. Желтые листья являются первым признаком этой проблемы. Но если переборщить с количеством воды и частотой процедур, то огурцы могут сгнить. Если делать все правильно, то почва должна быть умерено влажной на глубине 10 см. Дефицит удобрений. Любые растения нуждаются в подкормке. В период вегетации растения требуют комплексного азотного удобрения. Если огурцам не хватает этих веществ, листья начинают желтеть. К пожелтению листьев огурцов также приводят низкие температуры. Желтые пятна на листьях огурцов могут появиться из-за солнечного ожога. Если полить растение днем, вода попадает на листья и они пожелтеют. Привести к пожелтению листьев огурцов могут болезни и вирусы. Частой причиной стает фузариоз. Повреждение корневой системы. Корни огурцов могут есть вредители, из-за этого желтеют листья. Также желтеть и скручиваться листья огурцов могут из-за мучнистой росы. Чтобы ее побороть, надо регулярно проветривать теплицу или парник, а растения опрыскивать 1%-ным раствором бордосской жидкости.

Что делать, если желтеют листья огурцов

Часто листья огурцов желтеют из-за неправильного полива или же несоблюдения условий выращивания растения. Чтобы убрать эту проблему, нужно придерживаться простых правил, а также проверять растение время от времени на наличие вредителей или болезней.

Как бороться с пожелтением листьев огурцов:

соблюдать режим полива — в период цветения и плодоношения поливать каждые два-три дня из расчета 10 л на 1 кв. м;

поддерживать комфортную температуру в теплице или парнике — до появления плодов днем должно быть 22-24°C, ночью — 17-18°C; во время плодоношения днем — 23-26°C, ночью — 18-20°C;

регулярно проветривать огурцы в теплице и парнике — это снизит риск развития мучнистой росы;

не забывай подкармливать огурцы разными удобрениями;

обрабатывай растения от вредителей и различных заболеваний.

Сейчас длится период цветения помидоров и вот-вот они дадут свои плоды. Ранее мы рассказывали, чем подкормить помидоры в период цветения.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!