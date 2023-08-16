Метеоры снова летят на небосводе! Когда будет звездопад в 2023 году

Есть ли что-то в мире более романтичное и даже чуть-чуть магическое по атмосфере, чем звездопад? Неудивительно, что многие начинают искать возможности, чтобы его увидеть.

Иногда становится грустно, что о таких событиях узнаешь, когда они уже прошли. Но ты точно будешь радоваться, когда узнаешь, что пик метеоритного дождя именно сегодня, в ночь с 16 на 17 августа. Рассказываем, когда еще будет звездопад в 2023 году.

Когда будет звездопад в 2023 году

Прежде всего, нужно разобраться, что же такое звездопад. Его называют звездным дождем, метеоритным дождем и метеоритным потоком.

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Звездопад — природное явление, во время которого на ночном небе можно увидеть, как многочисленные метеоры летят на небосводе.

В августе 2023 года можно наблюдать за метеоритным потоком Персеиды, что продолжается с 14 июля по 24 августа. Его пик пришелся на 12-13 августа. Также в последний месяц лета можно увидеть и звездопад Каппа Цигниды (название от звезды каппа созвездия Лебедя) — с 3 по 28 августа. Его пик приходится именно в ночь с 16 на 17 августа. Поэтому, кто поймал это предупреждение вовремя, имеет шанс загадать заветное желание на звезду.

Лучшее время, чтобы наблюдать за тем, как падают звезды, можно именно перед рассветом примерно с двух до четырех утра.

Но не стоит огорчаться, что это последний шанс наблюдать удивительное с красотой природное явление, поскольку в декабре начнется мощный звездопад Геминиды.

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