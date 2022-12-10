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Достоинство, свобода и справедливость для всех — День прав человека, что ты знаешь об этом? (тест)

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 декабря 2022, 08:30
День прав людини: що відомо про свято та Загальну декларацію прав людини (тест)
Фото: Pexels

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