Достоинство, свобода и справедливость для всех — День прав человека, что ты знаешь об этом? (тест)

Ежегодно 10 декабря в мире отмечается Международный день прав человека. Именно в этот день Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека. Эта декларация провозглашает права личности, гражданские и политические права и свободы.

Основатели этого праздника высказывались за расширение прав человека, активную пропаганду идей равноправия, социальной ответственности и взаимопомощи.

Всеобщая декларация прав человека — международный документ, в котором четко сформулированы положения о правах человека.

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В Декларации заявлено также, что все люди имеют равные права, не зависящие от их личных отличий и от разницы в политических системах их стран.

Однако декларация не носит обязательный характер.

Общая декларация прав человека — первый опыт коллективной разработки универсального документа по правам человека. Многие страны мира включают в себя основные положения Декларации в свое базовое законодательство и конституции. Кроме того, положения этого документа лежат в основе многих пактов, конвенций и договоров по правам человека, заключенных с 1948 года.

Ежегодно Международный день прав человека имеет новую тему и лозунг. Например:

2003 — Знай свои права;

2007 — Человеческое достоинство и справедливость для всех;

2010 — Не молчи! Скажи дискриминации “Нет”;

2016 — Борись за чьи-то права сегодня.

В 2022 году лозунгом Дня прав человека стало “Достоинство, свобода и справедливость для всех”.

Мы так много говорим о человеческих правах и свободах, особенно сейчас, когда Россия ежедневно нарушает их, нанося удары по нашей стране и терроризируя мирных жителей.

Мы хотим проверить, что ты знаешь о Всеобщей декларации прав человека и свои права и свободы.

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