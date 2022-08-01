От украинской Стугны до американских HIMARS! Проверим, что ты знаешь об оружии ВСУ

Украинские военные еще в первые месяцы полномасштабного вторжения России смогли показать миру, что наша армия не хуже, чем войска НАТО. Наши защитники отстаивают Украину и прогоняют врага с украинской земли. Но им очень необходимо оружие.

Весной в социальных сетях даже возник флешмоб ArmUkraine. Украинцы и люди со всего мира призывали предоставить оружие украинской армии.

9 мая США пошли на важный исторический шаг — подписали закон о ленд-лизе и начали поставлять оружие Украине. Западное оружие очень помогает нашим бойцам. Ситуация на фронте значительно улучшилась с поставкой такой поддержки. Но некоторые виды оружия украинского производства тоже разбивают врага на поле боя.

Об известных уже на весь мир Bayraktar даже песни сочиняют. А другому американскому оружию в Украине посвятили мурал Святая Джавелина. Да что мурал, некоторые даже дали такое имя своим детям!

Оружие Украине предоставляют США, Великобритания, Чехия, Польша, страны Балтии. Другие страны выделяют немалые миллионные суммы, чтобы поддержать наши ВСУ. Украина получает бронированные машины, танки, амуницию, БпЛА.

Хотя некоторые виды оружия мы получаем не в значительных количествах, но благодаря умениям украинских военных уничтожаем врага и все его планы. Украинские военные даже начали освобождать оккупированные населенные пункты Херсонской области, что сильно вдохновляет украинцев и дает надежду на освобождение всего региона.

Мы так много говорим о необходимости современного оружия для украинцев, поэтому хотим проверить, что ты знаешь об оружии, которое уже помогает уничтожать врага.

Чтобы вооружить украинцев, люди со всего мира собирают деньги и покупают необходимое. Ранее мы рассказывали, какие страны собирают деньги на Bayraktar для Украины.

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