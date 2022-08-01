Игры

От украинской Стугны до американских HIMARS! Проверим, что ты знаешь об оружии ВСУ

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 августа 2022, 22:00
Яка зброя є у ЗСУ (тест)
Фото: Facebook

Больше новостей
Як працюють центри підтримки ЯМаріуполь
Найти помощь можно от Востока до Запада! Как работают центры поддержки ЯМариуполь
Як правильно медитувати та з чого почати
“Говорят медитация помогает успокоиться, но как начать, если никогда этого не делал(-а)?”
Костянтин Войтенко
Ужасная война заставляет совершать добрые поступки: актер Константин Войтенко нашел новое любимое занятие
обстріли юліївки
Обстреливают своих: на огород бывшей жительницы РФ прилетел вражеский снаряд
Смотреть больше

Материалы по теме

Як працюють центри підтримки ЯМаріуполь
Найти помощь можно от Востока до Запада! Как работают центры поддержки ЯМариуполь
Як правильно медитувати та з чого почати
“Говорят медитация помогает успокоиться, но как начать, если никогда этого не делал(-а)?”
Костянтин Войтенко
Ужасная война заставляет совершать добрые поступки: актер Константин Войтенко нашел новое любимое занятие
обстріли юліївки
Обстреливают своих: на огород бывшей жительницы РФ прилетел вражеский снаряд

Видео
0:04:00
Як працюють центри підтримки ЯМаріуполь

Найти помощь можно от Востока до Запада! Как работают центры поддержки ЯМариуполь
0:02:52
обстріли юліївки
Обстреливают своих: на огород бывшей жительницы РФ прилетел вражеский снаряд
0:03:28
Як львівські медики рятують людей після важких поранень
Тысячи спасенных жизней и уникальные операции — львовские медики делают невероятные вещи
Нафтогаз повідомив про технічний дефолт: якими будуть наслідки
Дефолт Нафтогаза: как повлияет на украинцев и сможет ли страна закупить газ на зиму
0:02:29
Косово
В чем заключается конфликт Косово и почему Украина не должна вмешиваться — что тебе нужно знать
0:03:56
модульні будинки у луцьку
Бесплатные модульные домики в Луцке. Инструкция, как получить жилье
Як Росія впродовж століть намагалась знищувати українців та нашу культуру
Неопалимая Купина — моя Украина: как Россия на протяжении веков пыталась уничтожать украинцев и нашу культуру
Дружина Дениса “Редіса” Прокопенка про теракт в Оленівці
Я не слышала его больше двух месяцев! Жена Дениса Прокопенко о связи с мужем и теракте в Еленовке
0:02:33
Обстріли Миколаєва 1 серпня
Более 30 ракет за несколько часов: последствия массированного обстрела Николаева
0:02:33
От украинской Стугны до американских HIMARS! Проверим, что ты знаешь об оружии ВСУ
Спланированное военное преступление РФ: что показали исследования снимков Maxar о теракте в Еленовке
Больше видео
От украинской Стугны до американских HIMARS! Проверим, что ты знаешь об оружии ВСУ
Читать дальше
Пустыня и первое упоминание о людях — проверь, насколько хорошо ты знаешь географию Украины

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь