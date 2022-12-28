2022 год был насыщен событиями. Для Украины и мира он был тяжелым. Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и это повлияло на весь мир. Начиная с транспортировки нефти и газа в Европу, заканчивая препятствиями экспорта украинского зерна.

Вопреки всем событиям, за этот год появились сотни ярких и активных деятелей, волонтеров, спортсменов, актеров, политиков как в Украине, так и во всем мире.

Люди боролись за свои права, поддерживали Украину в несправедливой войне, достигали высот в науке, удивляли в мире кинематографа.

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Мы не можем охватить абсолютно всех, кто отличился в этом году, но выделили самых главных лиц, которые часто появлялись в инфопространстве Украины и мира. Но сначала хотим проверить, как хорошо ты их знаешь.

Лица 2022 года: Украина

Уже около года Украина борется с врагом. Поэтому начать хотим с наших мужественных военных. Защитники Мариуполя героически сдерживали врага 86 дней, затем их эвакуировали на неподконтрольную Украине территорию.

Все это время жены азовцев и их родные боролись за возвращение военных из плена. Они устраивали акции как в Украине, так и за границей. Несмотря на то, что Украине удалось вернуть сотни пленных, многие военные до сих пор находятся в российском плену. Об этом не стоит забывать.

Люди, которые запомнились в этом году: проверим, узнаешь ли ты лица 2022 года / 4 Фотографии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал себя как мудрый командующий, чьи стратегии и тактики всегда работают.

Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из самых влиятельных людей мира. Он борется за помощь для Украины и четко показывает позицию всей страны — мы не сдадимся, победа только за нами!

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов удивляет своей уверенностью и спокойствием, но его прогнозы всегда сбывались. Благодаря ему мы знаем, что наша разведка работает четко.

Сергей Кислица — постоянный представитель Украины в ООН. Едва ли не на каждом заседании он объясняет миру, какой страной на самом деле является Россия. Его выступления и работа являются одним из факторов, влияющих на принятия решений в ООН.

Первая леди Украины Елена Зеленская работала над улучшением прав женщин и продвижением украинской культуры. После начала полномасштабного вторжения она рассказывала о страданиях украинцев от войны. Елена Зеленская стала первой супругой иностранного президента, обратившейся к Конгрессу США.

Дмитрий Кулеба — министр иностранных дел Украины. За время полномасштабного вторжения он сделал многое на международной арене для отношений Украины с другими странами. Благодаря работе МИД Украины удалось провести акцию Light up Ukraine, когда более 60 популярных локаций мира выключили свет в знак солидарности с Украиной.

Александр Сырский — украинский военачальник, который уже восемь лет руководит обороной страны на разных уровнях. Он щепетилен и вдумчив, один из тех опытных офицеров, которые готовятся ко всем непредсказуемым обстоятельствам.

Министр обороны Украины Алексей Резников встречается с министрами обороны и представителями других стран, отмечает, насколько необходимым для нас является оружие партнеров, и получает его.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров доказывает всему миру, что Украина — современная цифровая страна. Дія — одно из революционных приложений. Минцифры вместе с UNITED24 и Генштабом ВСУ запустили проект Армия дронов.

Тарас Чмут — глава фонда Повернись живим. За время полномасштабной войны фонд не раз собирал большие суммы для покупки всего необходимого для военных.

Маша Ефросинина — почётный посол ООН и основатель фонда Маша, помогающий пострадавшим от войны.

Фонд Сергея Притулы собирает средства в помощь военным. После объявления сбора на народные Байрактары Украина получила их от компании-производителя бесплатно. А на собранные средства купили спутник.

Украинский певец Андрей Хливнюк с первого дня полномасштабного вторжения присоединился к рядам ТрО. Песня Ой у лузі червона калина в его исполнении стала символом нашей борьбы и обрела мировую популярность. Вместе с группой Pink Floyd на кавере песни удалось собрать более 600 тыс. фунтов.

В этом году Джамала получила премию за выдающееся лидерство среди артистов. Певица выступает на благотворительных мероприятиях, собирает средства для помощи ВСУ и призывает содействовать освобождению пленных.

Святослав Вакарчук с начала полномасштабного вторжения ездит по Украине, в том числе в самые горячие точки, и поддерживает дух военных и мирных жителей. Собирает средства на благотворительных концертах за границей.

Музыкант Тарас Тополя с начала полномасштабного вторжения присоединился к ТрО. Группа Антитіла выступает на благотворительных концертах за границей, а их песня с Эдом Шираном 2 steps стала известна на весь мир.

Группа Kalush Orchestra зажгла в Европе и выиграла песенный конкурс Евровидения. Группа неоднократно собирала средства для ВСУ и продавала на аукционе хрустальный микрофон.

Певица Jerry Heil очень популяризировала украинскую музыку в мире и записывала дуэты с другими украинскими и зарубежными исполнителями.

А на Евровидении 2023 года Украину представит группа Tvorchi с песней Heart of steel.

Украинские спортсмены, которыми мы гордимся. Олимпийский чемпион, спортивный гимнаст Олег Верняев с 24 февраля вступил в ряды ВСУ и принимал участие в благотворительных акциях в поддержку пострадавших от войны.

Боксер Денис Беринчик после 24 февраля присоединился к ТрО, а на ринг выходит в военной форме, чтобы напоминать миру о войне в Украине.

Андрей Шевченко стал одним из амбассадоров UNITED24 и собирает средства на помощь Украине.

Активный общественный деятель, присоединившийся к рядам ВСУ блогер Сергей Стерненко, защищает Украину и рассказывает о событиях на фронте. Военный и писатель Валерий Маркус рассказывает в своем блоге о буднях на войне.

Герой Украины летчик Karaya сбил не одну вражескую цель и защищает наше небо высокой ценой.

Украинские глаза войны — фотограф Евгений Малолетка. Он показывает военные реалии, какими они есть на самом деле, и стал лучшим фотографом 2022 года по версии The Guardian.

Лица 2022 года: Мир

Глава Европейского Совета Шарль Мишель посещал Украину и поддерживает ее на пути в Евросоюз.

Премьер-министр Санна Марин четко определила позицию поддержки Украины. В этом году она также подверглась волне негатива и критике за танцы на частном мероприятии, но женщины по всему миру запустили флешмоб в ее поддержку.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает стремление Украины стать членом ЕС. Еврокомиссия неоднократно выделяла денежную помощь, и Украина получила статус кандидата.

Польша — одна из стран, которая больше всего помогает Украине. Президент Анджей Дуда приезжал в Украину, доказывал и продолжает доказывать, что Польша — надежный партнер Украины.

В 2022 году в Великобритании появился новый монарх. Королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет, теперь королем Великобритании стал ее сын Карл (Чарльз) III.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не так давно на своем посту, но уже совершил визит в Украину и заверил, что Великобритания будет помогать Украине до нашей победы.

Об этих спортсменах говорили даже не заядлые фанаты футбола. Лионель Месси выиграл чемпионат мира по футболу, а Карим Бензема получил Золотой Мяч, забив 44 гола в 46 матчах.

Актеры, помогающие Украине. Лиев Шрайбер лично приезжал в Украину и вместе с UNITED24 собирает средства для помощи украинцам.

Супруги Эштон Катчер и Мила Кунис открыли благотворительный фонд и собрали миллионы долларов для помощи украинским беженцам.

Джессика Честейн получила Оскар в 2022 году. Она лично приезжала в Украину, посетила детскую больницу и поддерживает Украину в ее борьбе.

Уилл Смит наконец-то получил свой Оскар в 2022 году, однако на церемонии произошел скандал. Актер ударил ведущего Криса Рока, который неудачно пошутил о его жене.

Молодая актриса Дженна Ортега покорила миллионы зрителей своей ролью в сериале Венздей. Сериал бьет рекорды, стиль Венздей пытаются повторить модницы в мире, а актриса активно поддерживает Украину.

Актриса Зендея вошла в список Time 100 самых влиятельных людей, стала иконой стиля и получила очередную награду Эмми.

Актер Джонни Депп в 2022 году наконец-то выиграл суд над актрисой Эмбер Херд. Теперь с актером хотят возобновить работу мировые киностудии.

Певица Рианна в 2022 году стала мамой, а еще прервала шестилетнее молчание и выпустила песню Lift me up. Композиция стала саундтреком к фильму Черная пантера 2.

Изобретатель Илон Маск тоже постоянно был в новостях в 2022 году. Маск предоставил Украине Starlink, чтобы мы могли пользоваться спутниковым интернетом. А также купил Twitter и проводит реформы в компании.

А если ты хочешь вспомнить 2022 год не только в известных личностях, но и в кинолентах — ранее мы рассказывали о лучших фильмах 2022 года.

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