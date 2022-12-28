Игры

Люди, которые запомнились в этом году: проверим, узнаешь ли ты лица 2022 года

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 декабря 2022, 18:00
Обличчя 2022 року: люди, що запам'яталися у цьому році

Больше новостей
Что нельзя есть при цистите
Избегай этих продуктов, чтобы облегчить состояние: диета при цистите
Волосся
Когда нужно выбегать, но резко выключили свет: как высушить волосы без фена
торт мурашник
Приготовить сможет даже ребенок: простой рецепт торта Муравейник с непревзойденным вкусом
Народжуваність в Україні катастрофічно впаде у 2023 році
Рождаемость в Украине стремительно падает — что будет с демографическими показателями в 2023 году
Смотреть больше

Материалы по теме

Народжуваність в Україні катастрофічно впаде у 2023 році
Рождаемость в Украине стремительно падает — что будет с демографическими показателями в 2023 году
Бахмут
Не осталось ни единого уцелевшего дома: ситуация в Бахмуте сегодня
Наступление из Беларуси
Наступление маловероятно, но могут быть провокации: Грабский о том, когда ждать атаки из Беларуси
Чи буде світло в Україні на Новий рік 2023 - відповідь Міненерго
Раз, два, три, ёлочка, гори! Будет ли Украина со светом на Новый год — ответ Минэнерго

Видео
Народжуваність в Україні катастрофічно впаде у 2023 році

Рождаемость в Украине стремительно падает — что будет с демографическими показателями в 2023 году
0:05:10
Бахмут
Не осталось ни единого уцелевшего дома: ситуация в Бахмуте сегодня
0:06:23
Наступление из Беларуси
Наступление маловероятно, но могут быть провокации: Грабский о том, когда ждать атаки из Беларуси
0:02:42
Макулатура
Российскую литературу на макулатуру, а деньги – на ВСУ! Уникальная акция в Черкассах
0:02:37
Аль Таріфі Фаді
Патриотизм — это то, чем ты помог своей стране. История влюбленного в Украину стоматолога из Иордании, ставшего волонтером
0:02:17
Перукарня
Возможность сказать спасибо: бесплатные прически по-армейски в Николаеве
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 28 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:28:42
Чому росіяни відкривають вогонь по своїх: що відбувається у ЗС Росії
“Дружеский огонь” по своим: как военные ВС РФ уничтожают себя сами
0:03:13
Шелтер
Есть игровая комната и психолог: в Черкассах открылся бесплатный шелтер для переселенцев
Окупанти поцілили в пологове відділення лікарні у Херсоні
Воюют с новорожденными! Оккупанты ударили по родильному отделению больницы в Херсоне
Больше видео
Перша домедична допомга
Читать дальше
Поможешь или пройдешь мимо? Умеешь ли ты оказывать домедицинскую помощь?

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь