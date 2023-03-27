От комедии до трагедии: проверим, как хорошо ты знаешь известные спектакли в Международный день театра

Международный день театра отмечается ежегодно 27 марта. Театральная культура занимает особое место в искусстве. На первый взгляд кажется, что из-за киноискусства театр пользуется меньшей популярностью, но это не так.

По всему миру продолжают действовать тысячи театров, ведь только именно здесь есть особенная атмосфера, энергия, актерское мастерство, которое нельзя изобразить на экране.

Возникновение театра

Впервые театр появился в Древней Греции, спектакли были связаны с праздниками в честь бога виноградарства Диониса. Люди переодевались, преимущественно одевали козью кожу, пели и танцевали. Впоследствии эти праздники стали государственными и не обходились без спектаклей.

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Там же появились амфитеатры. Они были построены так, что даже зрителям на задних рядах были слышны и видны события на сцене. Известным является театр Диониса в Афинах.

Театральное искусство продолжало свою жизнь сквозь тысячи лет. Спектакли были религиозными, поучительными, развлекательными, трагическими. Их также использовали, чтобы рассказать людям о важных событиях.

Возникновение Международного дня театра

Международный день театра — профессиональным праздником театральных деятелей, но этот день не является выходным. Инициатива праздновать этот день появилась в 1961 году, предложил ее французский актер и театральный деятель Жан Кокто. Уже в следующем году он объявил о праздновании Международного дня театра.

Театр в Украине и война

В Украине существует более ста театров. Каждый из них ставит как классические, так и современные авторские спектакли. Российские военные нарушают все правила и обычаи ведения войны, к сожалению, от этого страдает и наша культура.

Одним из крупнейших актов террора за год полномасштабной войны является авиаудар по драмтеатру Мариуполя. Оккупанты уничтожили здание и убили сотни прятавшихся там мирных жителей. Несмотря на все сложности, коллектив театра продолжил свою работу в эвакуации, они ставят представления и рассказывают о войне.

С начала полномасштабного вторжения театры Украины прекратили свою работу, здания служили укрытиями, а работники волонтерили и присоединялись к ТрО и ВСУ.

Но вскоре они возобновили свою роботу и продолжают борьбу на культурном фронте.

В Международный день театра мы хотим узнать, как хорошо ты знаешь украинские и мировые спектакли.

Украинские театралы выступают также в Европе. Ранее украинский театральный режиссер Влад Троицкий рассказал о спектаклях в Европе и их мотивах.

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