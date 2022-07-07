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Мир искусства знает об Украине, а ты о нем? Давай проверим твою осведомленность во всемирно известных картинах

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 июля 2022, 18:59
Благодійні аукціони на підтримку України
Фото: Unsplash

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