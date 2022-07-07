Мир искусства знает об Украине, а ты о нем? Давай проверим твою осведомленность во всемирно известных картинах

Искусство всегда было способом человека передать свои чувства и сохранить их для последующих поколений. Даже спустя сотни лет мы можем любоваться картинами Репина, Айвазовского, да Винчи, Пикассо и других известных художников.

Некоторые художники изображали в картинах невероятные пейзажи, некоторые — целые истории из жизни, другие писали невероятные портреты, которые кажутся живыми, а некоторые передавали свое мировоззрение.

Все картины уникальны и прекрасны. Искусство спасало людей от одиночества, непонимания, а сейчас спасает жизнь украинцам. Ведь на благотворительных аукционах “идут с молотка” картины украинских художников, а деньги переводят на нужды ВСУ и переселенцев.

Так, картину известной украинской художницы Марии Примаченко фонд Сергея Притулы смог продать за $500 тыс. Вырученные средства пошли на помощь Вооруженным силам Украины.

В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты сожгли музей Марии Примаченко, однако искусство выжило, картины художницы уцелели.

Боль украинцев вдохновила американскую художницу Евгению Гершман. Она написала портрет Елены Курило из Харьковской области, фото которой разлетелось по миру и стало доказательством российских военных преступлений.

Также Евгения написала портрет президента Украины Владимира Зеленского. Картина на основе фото президента во время посещения освобожденной Бучи. Художница выставила картины на аукцион и собрала $100 тыс. для Украины.

Картину еще одного украинского художника Ивана Марчука вместе с налогами продали за $120 тыс.

Иван Марчук родился в Тернопольской области, он лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. В 2007 году Марчук попал в список 100 величайших гениев современности британской газеты The Daily Telegraph.

Часть из полученных средств за картину Сад искушения пойдет на поддержку Вооруженных сил Украины, об этом сообщил благотворительный фонд Повернись живим. До этого момента картины живых украинских художников никогда не покупали за такую сумму на аукционах в Украине.

Даже в Тель-Авиве (Израиль) в GINA Gallery 3 июня прошел благотворительный аукцион выдающейся украино-израильской художницы Zoe Sever в поддержку ВСУ. Об этом в Facebook сообщило Посольство Украины в Израиле

Все вырученные средства от продажи картин пойдут на закупку защитных средств для украинских военных. Это яркий пример, когда искусство спасает жизнь и помогает ВСУ, — говорится в сообщении.

А посол Украины Евгений Корнийчук выразил благодарность организаторам благотворительного мероприятия, участникам и особенно художнице, предоставившей свои картины для аукциона.

Так что искусство поддерживает Украину по всему миру, украинские и зарубежные художники помогают нашей стране и спасают жизнь. Мир искусства знает о нас и нашей боли, а мы хотим узнать, как хорошо ты знаешь работы известных художников.

Украинские художники, писатели и другие деятели искусств удивляли и продолжают удивлять своим талантом. Однако в мире часто путали страны их происхождения и называли русскими — это еще одна часть пропаганды РФ. Ранее мы рассказывали об украинских творцах, которых присвоила Россия.

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