Мультитест для взрослых – проверь, насколько хорошо ты помнишь школьную программу

У каждого 1 сентября началось по-разному. С первым дыханием осени кто-то ведет своих детей в школу. Кое-кому утром приходит только одна мысль — как хорошо, что больше не нужно учиться.

Но есть у нас и кое-что общее, кроме ночных сирен и желания победы, это знания из школы. Да, может, и не все они так часто становятся полезны в наших буднях. Однако вдруг тебе нужно будет скоро делать домашнее задание со своими детьми или племянниками.

Вспомнишь сейчас что-нибудь из логарифмов? Или хотя бы частично табличку умножения?

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Да-да, я тоже гуманитарий, но интересно иногда вспомнить, что мы все учили такие долгие 11 (или 9-10) лет.

Особенно хочется проверить, что осталось в памяти, когда прошло столько времени после школы.

Понимаешь, к чему я веду? Да, давай проверим, насколько хорошо ты помнишь школьную программу. Чур оценки никто выставлять не будет.

Иногда и действительно не все из школьной программы может пригодиться. Однако некоторые вещи очень важны для каждого человека. И это знание собственной страны. Проверь, как хорошо ты знаешь географию Украины.

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