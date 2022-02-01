Пустыня и первое упоминание о людях — проверь, насколько хорошо ты знаешь географию Украины

Украина — самая большая страна Европы. Здесь находится центр Европы, ее омывают моря и на ее территории расположен знаменитый горный массив Карпаты.

В школе мы обязательно изучаем географию Украины и должны запомнить, что ее площадь 603 548 кв. км.

Знаем, что здесь протекает одна из самых больших рек Европы — Днепр, разделяющая нашу страну пополам.

А также ученые свидетельствуют, что древнее поселение человека разумного найдено именно на территории Украины на Межирицкой стоянке.

Большинство украинцев мечтают подняться на Говерлу, высота которой 2060,8 м.

Мы также можем проживать все четыре времени года благодаря нашему расположению.

Все эти знания мы получаем во время учебы в школе, но сохранились ли они у тебя? Давай проверим!

А еще, пока не закончилась зима и нас засыпает снегом, советуем тебе прокатиться на лыжах. Ранее мы рассказывали о горнолыжных курортах в Украине.