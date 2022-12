Возвращение культовых героев: о сериале Венздей, истории семейки Аддамсов и уловках сюжета

Недавно кинокультуру всколыхнула премьера сериала Венздей (Wednesday) от Netflix. Только за неделю количество просмотров сериала в часах составило 341,2 млн. Новая работа Тима Бертона возглавила топы 83 стран мира и побила рекорд четвертого сезона Очень странных дел.

Почему сериал стал настолько популярным, что известно о героях и актерах и быть ли второму сезону Венздей — разбираем в материале.

Венздей — американский сериал в жанре ужасов, посвященный Венздей Аддамс из известного киносемейства Аддамсов. О Семейке Аддамсов слышали, кажется, все. Но не все знают историю их появления в мире кино.

Казалось бы: как в канун войны, в бурные времена народ мог подхватить этот тренд (речь идет о 1938 году в Германии)? Тогда весь мир наблюдал, как Гитлер фактически обрел безграничную власть и начал аншлюс Австрии. В такой период культура и творчество должны замереть — но нет, кризис дал художникам новый толчок.

Тогда в еженедельнике New Yorker появляется первое карикатурное изображение семьи с нестандартными увлечениями и предпочтениями. Эта история породила десяток экранизаций, последней из которых является недавняя премьера сериала Венздей.

В 2019 году на экраны вышел одноименный мультфильм.

Режиссером восьмисерийной ленты стал мастер современного зрелищного кино, базирующегося на черном юморе, Тим Бартон. На его счету — десятки удачных и знаменитых кинокартин: Чарли и шоколадная фабрика, Сонная лощина, Планета обезьян, Большая рыба, Труп невесты, а в соавторстве с ним появились Алиса в стране чудес, Дом странных детей мисс Перегрин, Франкенвини, Большие глаза и другие.

Кроме талантливого режиссера, стоит обратить внимание на ниточки, которыми пронизан весь сериал: здесь тебе и аллюзия на Поттеровскую школу Хогвартса, и отсылки к Эдгару Алану По — известному мистификатору, и пасхалки к предыдущим работам Бартона.

Лента рассказывает о дочери пары Мортиши и Гомеса Аддамсов — Венздей, рожденной в среду и полной скорби. Такое описание использовано не просто так, ведь в одном из эпизодов сериала Мортиша Аддамс ссылается на стишок, в котором говорится: ребенок среды будет полон скорби.

Венздей — подросток со сложным характером. Она ненавидит своих родителей, не хочет быть похожей на мать и пытается сбежать из каждой новой школы. В придачу ко всем проблемам — она необычная, потому что уже несколько месяцев страдает от жутких видений.

Умная, саркастическая и немного мертвая в душе Венздей Аддамс расследует убийства и находит новых друзей и врагов в академии Невермор. Весь сериал наполнен невероятной атмосферой — мрачной, готической, потусторонней.

Отдельного внимания заслуживают моменты с Дженной Ортегой, сыгравшей главную роль в сериале. Ее фразы уже растягивают на цитаты в социальных сетях, а танец Венздей подорвал TikTok. Его, кстати, придумала сама актриса уже во время съемки.

Танец подхватили и украинские ВСУ.

Если смотреть сериал в оригинале, то можно почувствовать себя незнайкой: английский в исполнении Ортеги является литературным и слишком правильным — таким образом авторы ленты хотели показать Венздей интеллектуалкой, которая пользуется сложными конструкциями.

Молодая актриса Дженна Оргтега уже не раз становилась любимицей зрителей. Сейчас ей всего 20, но она уже получила громкие премии и награды мира кино.

Уже в 10 лет она снималась в сериалах, а в 15 завоевала престижную премию Imagen за роль в сериале Disney Жизнь Гарли, в том же году снялась в Железном человеке. Одной из громких ее работ стал мистический фильм Ты.

Дженна Ортега также занимается общественной деятельностью. На протяжении всей войны в Украине звезда поддерживает украинцев.

Она систематически собирает средства для украинцев, которые потеряли дома из-за российской военной агрессии и высказывается в своем Twitter о ситуации в Украине.

Hundreds of thousands of people across Ukraine have been forced to flee their homes. Families have been separated, homes destroyed and lives are in danger. #UkraineAppeal Donate to @decappeal now



