Всемирный день The Beatles: история создания и интересные факты о культовой группе

16 января мир отмечает День The Beatles — культовой ливерпульской группы, которая имела не только один из лучших коммерческих успехов, но и наибольшее влияние на попмузыку.

За свою историю группа переживала немало и падений, однако до сих пор песни “битлов” слушают: не только те, кто помнят первые концерты группы, но и совсем юные ценители.

О взлетах и понижении высот, истории создания и интересных фактах о группе The Beatles — рассказываем дальше. В конце материала ты найдешь тест на знание творчества и истории британской группы.

The Beatles: начало истории

Свою историю The Beatles берут в 1960 году в Ливерпуле. Его участники родились и выросли в этом городе, где в конце 1950-х годов наблюдалось сильное влияние американской попмузыки.

В 1957 году 16-летний Джон Леннон основал любительскую группу со своими одноклассниками, которая изначально называлась The Black Jacks. Впоследствии ее сменили на The Quarrymen.

Название пришлось изменить из-за того, что уже существовала группа под названием The Black Jacks.

Участники не имели соответствующего образования и никогда не занимались музыкой. Сам солист и лидер Леннон раньше пел в церковном хоре и изучил несколько мелодий на губной гармонике, самые простые гитарные аккорды.

При содействии лучшего друга и соседа Джона Леннона к группе присоединился Пол Маккартни: ребята сдружились и уже совсем скоро начали писать собственные песни, а не исполнять уже готовый материал. В то время это был настоящий прорыв и новаторство.

В 1958 году к группе присоединился 15-летний Джордж Гаррисон: несмотря на юный возраст, он ловко играл на гитаре. Однако в конце года группа временно прекратила свое существование, участники разбежались по другим проектам.

В 1960 году группа снова воссоединилась, к нему также присоединился друг Леннона — Стюарт Сатклифф. Именно Сатклиффу принадлежит идея известного названия The Beatles. Это стало соединением английских слов жуки и ритм.

Через год Стюарт покидает группу, а еще через год — умирает от кровоизлияния в мозг. К группе присоединяется Брайан Эпштейн. Он стал их менеджером и впервые изменил стиль участников, одев ребят в пиджаки без воротников от Пьера Кардена.

Затем последовали очередные кадровые изменения: на замену барабанщику и секс-символу Питу Бесту пришел Ринго Старр. Это было последнее присоединение к группе.

В сентябре 1962 года The Beatles записали свою первую сорокапятку, в которую вошли дебютный сингл Love Me Do и PS и Love You.

На написание дебютного альбома в The Beatles ушло всего 13 часов.

Летом 1963 года группа впервые ощутила популярность. Тогда рейтинги прослушиваний преобладали над американскими исполнителями в несколько раз. В октябре 1963 года сингл She Loves You побил все рекорды тиражей за всю историю граммофонной промышленности Великобритании.

В том же году The Beatles выступили перед королевой Елизаветой II.

Популярность The Beatles

После 1965 года Пол Маккартни и Джон Леннон редко писали общие песни, однако песня каждого считалась общим достоянием группы.

15 августа 1965 группа выступила перед 55 тыс. зрителей на стадионе в Нью-Йорке, этим они побили рекорд посещаемости рок-концертов. Написанная тогда Полом Маккартни песня Yesterday по сей день является самой популярной.

Группа стала популярной и благодаря своим громким заявлениям. Её считали рупором послевоенного поколения, о чем свидетельствовали и тексты песен. В 1966 году Джон Леннон вызвал скандал из-за своего заявления, что The Beatles стали популярнее Иисуса.

Далее — извинения, редкие концерты, акцентирование на работе в студии, новые обложки и репертуар.

Конец — иногда начало. Интересные факты о The Beatles

После смены репертуара и имиджа, в 1966 году началась работа над студийной записью. Песня A Day in the Life требовала оркестра из 40 инструментов, а запись длилась почти 700 студийных часов.

Однако смерть их менеджера Эпштейна стала катализатором распада группы. Об этом однажды говорил и сам Джон Леннон. Ходили слухи, что Эпштейн переживал глубокий личный кризис, а передозировка наркотическими веществами была самоубийством.

Их последним альбомом стал Let It Be, выпущенный в 1970 году. Тогда же начались внутренние и творческие разногласия между участниками коллектива, что и послужило причиной распада группы. Впоследствии Джон Леннон даже настоял на том, чтобы его песни и песни Пола Маккартни находились на разных сторонах пластинок.

Последний раз члены группы собрались вместе в одной студии 20 августа 1969 года на записи песни I Want You (She’s So Heavy) из альбома Abbey Road.

Леннон объявил о своем выходе из группы другим участникам 20 сентября, но согласился не объявлять это публично, пока не устраняться разные юридические аспекты дела. Маккартни сделал публичное объявление о выходе из группы 10 апреля за неделю до выхода своего первого сольного альбома McCartney.

Официально и окончательно группа распалась в 1970 году. За свою карьеру The Beatles получили семь премий Grammy.

Как хорошо ты знаешь The Beatles: тест

Когда группа The Beatles выпустила свою последнюю песню Now And Then и о чем она, мы рассказывали тебе раньше.

