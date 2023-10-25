Действительно ли ІТ-специалистам тяжело найти работу — результаты опроса

Полномасштабная война в Украине спровоцировала множество проблем, с которыми ежедневно сталкиваются граждане страны. Одна из них — сложность в трудоустройстве. С одной стороны, в настоящее время не хватает специалистов в прикладных отраслях, а с другой — многие специалисты остаются без работы.

О том, что трудоустроиться во время полномасштабного вторжения стало сложнее, заявили около 66% IT-специалистов, в то время как только 19% имеют оптимистичные взгляды на это.

Об этом свидетельствует опрос издания DOU, который провели в сентябре-октябре этого года.

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IT-специалистам тяжело найти работу: опрос

Издание DOU провело опрос среди специалистов в Украине и мире и получило 4485 ответов от IT-специалистов всех специализаций на родине и за рубежом. Также есть ещё 673 ответа от тех, кто ищет свою первую работу в IТ.

По результатам, лишь 19% опрошенных оптимистично смотрят на вопрос поиска работы. В то время как 66% считают, что найти работу в сфере достаточно сложно.

Отмечается, что сложности возникают из-за малого количества вакансий, компании не отвечают или не дают фидбек, а также прохождение собеседований может затягиваться.

В этом году сервис для поиска вакансий Djinni.со стал основным местом, где IT-специалисты находили работу: доля тех, кто нашел свою работу, составляет 23%. А вот по рекомендациям друзей работу нашли 20% работников.

Заметно снизилась роль курсов при ІТ-компаниях в трудоустройстве специалистов.

В 2023 году только 2% нашедших новую работу сделали это благодаря обучению в компании.

В 2020 году доля таких людей составила 10%.

— Наиболее оптимистичны специалисты из DevOps и SRE — 42% из них думают, что им будет легко найти новую работу. Плохие прогнозы дают тестировщики, HR и рекрутеры: более 75% из них считают, что найти новую работу им было бы трудно, — говорится в сообщении.

Вместе с тем, трудности возникают не только из-за малого количества вакансии. Респонденты отметили, что им трудно найти интересный проект и комфортную команду, ведь специалисты ищут работу не только для заработка, но и удовлетворения собственных потребностей и развития.

Какие вакансии в ІТ сейчас пользуются спросом и какую заработную плату предлагают работодатели, мы рассказывали раньше.

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