Мы знаем о традициях празднования Крещения, а ты? Давай проверим

Говорят, что есть один единственный день в году, когда ты можешь купаться в ледяной воде и не заболеешь, а наоборот станешь здоровее — это Крещение.

Украинцы празднуют Крещение 19 января. Принято святить водоемы и нырять в прорубь, ведь в этот день произошло крещение Иисуса Христа.

К этому празднику люди даже придумали разные приметы, например: если на Крещение выпадет много снега — это к крепкому здоровью!

Или же, если на небе во время этого праздника ярко сияют звезды, то лето будет сухим, весна — жаркой, а “бабье лето” — длинным.

Также принято святить воду в церкви и хранить и пить ее в течение года до нового Крещения.

Традиционно полынью в водоеме делают в виде креста или круга.

А как хорошо ты знаешь традиции Крещения? Давайте проверим.

Что ж, Крещение является третьим завершающим праздником Рождественского цикла, а первым, конечно, Рождество.

А раньше мы писали о традициях празднования Рождества восточного обряда.