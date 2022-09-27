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Плохие оценки могут быть не из-за лени! Влияет ли психическое здоровье на успешность ребенка — опрос

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 сентября 2022, 12:00
Діти мають низьку успішність через погане психічне здоров’я — опитування YoungMinds
Фото: Pexels

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