Плохие оценки могут быть не из-за лени! Влияет ли психическое здоровье на успешность ребенка — опрос

Большинство родителей хотят, чтобы их дети хорошо учились в школе, поэтому могут ругать их за плохие оценки. Однако проблема низкой успеваемости может проявляться из-за плохого психического здоровья ребенка.

Об этом свидетельствует опрос британской благотворительной организации YoungMinds, сообщает Express. По результатам опроса, об этом заявили 74% из 1000 опрошенных учителей.

63% педагогов считают, что учащиеся могут поздно получать поддержку в области психического здоровья, а 45% считают, что ребенок может вообще не получить помощь вне учебного заведения.

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Опрос был организован после того, как официальные данные показали, что уровень самоубийств молодых людей в возрасте 15-19 лет в Англии вырос на 35% с 2020 по 2021 год.

Данные NHS также показывают, что в 2022 году ожидается наибольшее количество обращений в службы психического здоровья детей и подростков (CAMHS).

А как ты считаешь, влияет ли состояние психического здоровья на обучение и нужна ли детям помощь в школе?

Мы можем не догадываться, что ребенок нуждается в помощи, но стоит обратить внимание на несколько факторов. Ранее мы рассказывали о признаках депрессии у детей.

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