Хо-хо-хо! Новогодние традиции разных стран, которые тебя удивят — тест

Ну что, ты уже прокачал(-а) свое новогоднее настроение? Можешь делиться положительными вибрациями с окружающими?

А может, тебе надоели все эти елки, сапожки и снеговички? Что ж, мы здесь для этого.

Однажды, когда мы в редакции готовили очередной материал о главном празднике зимы, мы заговорили о праздничных традициях в наших семьях.

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Как оказалось — у каждого они разные. И все мы проживаем в Украине. А представь себе, как отличаются украинские традиции с новогодними традициями другими странами.

Новогодние традиции народов мира

Чехия

Например, известно ли тебе, что в Чехии любят в Новый год гадать на будущее на яблоках?

Ты удивишься: “На яблоках? Долой не зимний фрукт”. Но говорят, если разрезать яблоко надвое и увидеть идеальную звезду в ядре — то год будет успешным. Если звезда кривая, то жди беды.

Хэй, не торопись бежать резать яблоки, послушай еще один факт.

Германия

Вот немцы уверены, что Санта Клаус катается не на оленях, а на осле. Да, не удивляйся. Именно поэтому дети кладут себе в сапоги сено, чтобы угостить животное и получить подарок взамен.

Таких традиций в разных странах существует много. Мы предлагаем тебе угадать, какая традиция какой стране принадлежит.

Хо-хо-хо, с наступающими праздниками!!!

Ну и не забывай, что проникнуться атмосферой Нового года можно через фильмы. Сразу подумал(а) об Один дома?

Еще бы! Это самый популярный праздничный фильм. Предлагаем тебе пройти тест на знание фильма Один дома.