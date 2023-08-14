Между качеством и безопасностью: 39% опрошенных украинцев поддерживают отмену ВНО/НМТ во время войны

Последние три с половиной образовательных года прошли для украинцев в дистанционной форме. Из-за пандемии и начала полномасштабного вторжения школьники и студенты учились дома, иногда — из-за ракетных обстрелов РФ и блэкаутов, — в экстремальных условиях.

Ранее мы уже говорили, что дистанционный формат обучения значительно снизил качество образования.

Вместе с тем, опрос Между качеством и безопасностью: школьное образование и вступительные испытания в условиях войны от фонда Демократические инициативы показал, что относительное большинство опрошенных украинцев поддержало отмену экзаменов после школы типа ВНО и НМТ на время полномасштабной войны.

Сейчас также смотрят

Аналитик фонда Полина Бондаренко отметила, что по сравнению с результатами 2021 года, наблюдается уменьшение количества как тех, кто за отмену ВНО/НМТ, так и тех, кто выступает против.

39% поддерживают отмену ВНО/НМТ во время войны, 35% — против отмены.

Остальные опрошенные затруднились с ответом.

Несмотря на то, что большинство опрошенных выступило за отмену тестирований, 64% считают, что ВНО/НМТ является залогом равного поступления в университеты.

С тем, что ВНО/НМТ уменьшает уровень коррупции, согласились 55%, а 24% — нет.

Участие в опросе приняли 2011 человек старше 18 лет, проживавших на подконтрольных Украине территориях.

О том, каким должно быть образование во время войны, рассказали украинские родители — читай в нашем материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.