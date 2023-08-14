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Между качеством и безопасностью: 39% опрошенных украинцев поддерживают отмену ВНО/НМТ во время войны

Виктория Мельник, редактор сайта 14 августа 2023, 19:30
Отмена ВНО
Фото: Pexels

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