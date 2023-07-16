Почти половина украинских беженцев в Германии не планируют возвращаться на родину — опрос

С начала широкомасштабной войны более одного миллиона украинцев выехали искать убежище в Германию. Сейчас 44% из них планируют там остаться.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на опрос, проведенный такими организациями как: Немецкий институт экономических исследований, Институт исследований занятости (IAB), Министерство миграции и беженцев Германии, Федеральный институт демографических исследований.

В опросе указано, что численность тех, кто изъявил желание остаться в Германии, выросла на 5% по сравнению с опросом, который был проведен в конце лета 2022 года.

Тогда о подобных планах сообщили 39%.

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Относительно занятости украинцев в ФРГ, согласно исследованию, 18% опрошенных уже нашли работу. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла 17%. Значительно повлияли на это курсы немецкого языка, которые посетили или уже завершили три четверти украинских беженцев.

Как отмечают в исследовании, женщины с детьми обычно сталкиваются с большими трудностями в поиске работы. Половина украинских женщин, прибывших в Германию как беженки после широкомасштабного вторжения России в 2022 году, имеют по крайней мере одного ребенка.

Также в опросе указано, что только 3% женщин с детьми дошкольного возраста работают, в основном из-за отсутствия партнера в Германии, тогда как 23% мужчин, имеющих маленьких детей, работают, поскольку, как правило, они прибыли в ФРГ с партнерами.

Ранее мы рассказывали к чему следует готовиться украинским беженцам в Германии и что удивляет наших граждан.

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