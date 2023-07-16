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Почти половина украинских беженцев в Германии не планируют возвращаться на родину — опрос

Диана Просяник, редактор сайта 16 июля 2023, 13:00
біженці
Фото: Unsplash

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