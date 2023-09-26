У 65% украинцев есть близкие, которые присоединились к ВСУ после начала полномасштабной войны — опрос

Полномасштабная война для большинства стала неожиданностью, но миллионы украинцев в первые дни бросились помогать своей стране. Сотни тысяч мужчин и женщин сейчас находятся в ВСУ.

Результаты опроса показали, что 65% украинцев имеют близких в армии ВСУ. А значительная часть украинцев не знают о проблемах ветеранов, кто эти люди и имеют стереотипное представление.

Сколько украинцев имеют близких в ВСУ: опрос

Результаты 24-го Общенационального опроса Украина в условиях войны, проведенного социологической группой Рейтинг 5-7 сентября 2023 свидетельствуют, что более половины украинцев имеют близких, которые присоединились к ВСУ с начала полномасштабной войны.

Сейчас также смотрят

49% опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть те, кто участвовал в военных действиях на территории Украины с 2014 по 2021 годы.

65% имеют среди близких тех, кто воевал или сражается на фронте, начиная с 24 февраля 2022.

Кроме этого, доверие к военным стабильно растет. На момент опроса этот показатель составил 94% (к ветеранам полномасштабной войны) и 93% (к ветеранам АТО, ООС).

По результатам, полученным группой Рейтинг, ветеранов войны начинают ассоциировать со значительно младшим возрастом. Растет и ассоциация понятия “ветеран” с человеком с инвалидностью, что тождественными терминами не являются.

Также респонденты не видят гендерной разницы в понятии ветеран — абсолютное большинство (80%) убеждены, что такими могут быть представители обоих полов. В то же время, за девять месяцев выросла доля тех, кто ассоциирует ветеранов только с мужчинами (с 13% до 20%).

Основными рисками, с которыми могут столкнуться военные по возвращении с фронта, называют: психоэмоциональную нестабильность, проблемы с физическим здоровьем, трудности с получением медицинской помощи, отсутствие инклюзивного пространства и адаптированных рабочих мест для лиц с инвалидностью, а также проблемы с оформлением социальных льгот.

Вероятными причинами конфликтов могут стать семейные, отсутствие работы, непонимание общества. Около двух третей опрошенных считают, что вероятность самоубийств и нарушений закона ветеранами — мала.

Опрошенные считают, что государство исполняет свой долг перед ветеранами на 33%, в прошлом году таковых было 69%.

Однако большинство людей, которые считают, что государство недостаточно исполняет обязанности перед ветеранами, не имеют родных или близких на фронте.

96% опрошенных готовы работать вместе с ветеранами, 53% хорошо или скорее хорошо информированы об их проблемах.

79% считают, что общество сегодня уважает ветеранов. По сравнению с опросом в январе 2023, их количество снизилось (в январе таких был 91%).

Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий, а также тех, где не работает украинская связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов, метод опроса САТI.

Ранее мы рассказывали о результатах опроса украинцев, живущих в Европе.

Фото: 10 ОГШб Эдельвейс

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.