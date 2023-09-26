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У 65% украинцев есть близкие, которые присоединились к ВСУ после начала полномасштабной войны — опрос

Анастасия Грубрина, редактор сайта 26 сентября 2023, 08:00
65% українців мають близьких у війську ЗСУ: опитування

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