Украина менялась на протяжении всей независимости. Мы долго избавлялись от российского влияния, пережили не одну революцию и смену власти. Сейчас страна в активной фазе войны, но продолжает борьбу и становится все ближе к ЕС.

Украинцы питают большие надежды на то, какой будет Украина после нашей победы. Наибольшим разочарованием станет безнаказанность России за ее преступления. Об этом свидетельствуют результаты опроса CASE Украина.

По данным опроса, в котором участвовало 2000 респондентов, украинцев меньше огорчит даже бедность и коррупция.

Людям задавали вопрос: “Что для вас стало бы наибольшим разочарованием после окончания войны?” Результаты ответов:

65,8% — безнаказанность России за совершенные преступления;

36,3% — высокий уровень коррупции;

34,6% — низкий уровень жизни, бедность;

24,7 — выезд украинцев за границу;

19% — переселение в Украину россиян и белорусов;

11,6% — большие изменения условий жизни в результате войны.

Вариант “безнаказанность России” по-разному выбирали люди старшего и младшего возраста, а также из разных регионов Украины. Молодежь (18–29 лет) выбирала этот ответ чаще — 78,3%, те, кто старше 70 лет, реже — 55,5%.

Мы хотим узнать твое мнение на этот счет. Что станет для тебя наибольшим разочарованием после войны?

Россия должна быть наказана за все военные преступления, которые российские военные совершили против мирного населения, а также за аннексию наших земель. Ранее мы рассказывали о псевдореферендумах в Херсоне, на Донбассе и Запорожье. Это полностью театрализованное действо, которое не признает цивилизованный мир.

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