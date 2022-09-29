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Безнаказанность России, коррупция или бедность? Что больше всего разочарует тебя после войны — опрос

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 сентября 2022, 21:30
Безкарність Росії найбільше розчарує українців після війни — опитування CASE Україна
Фото: Pexels

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