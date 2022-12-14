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Большинство поддерживает восстановление статуса ядерного государства, а как ты относишься к этому? Результаты исследования

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 декабря 2022, 11:30
Більшість українців підтримують відновлення статусу ядерної держави: дослідження Рейтинг
Фото: Pexels

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