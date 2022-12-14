Большинство поддерживает восстановление статуса ядерного государства, а как ты относишься к этому? Результаты исследования

Из-за войны, которую начала Россия, Украина предстала перед новыми вызовами. Сотни тысяч домов украинцев разрушены, а также предприятия, объекты инфраструктуры и т.д. Украина уже думает, как будет все восстанавливать.

Украинцы тоже имеют свое мнение относительно восстановления Украины, а также более половины поддерживают восстановление Украиной статуса ядерного государства. Мы расскажем тебе о результатах нового исследования социологической группы Рейтинг.

Исследование Восстановление Украины и международная помощь было проведено 20–21 ноября 2022 года. Участие приняло население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов.

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Результаты исследования

Восстановление ядерного статуса и сдерживающие меры для России

В 2019 году восстановление статуса ядерного государства поддерживало 47%. Сейчас это количество выросло до 53%.

Респонденты поддерживают следующие меры сдерживания будущих российских нападений на Украину:

вступление Украины в НАТО — 61%;

ядерное разоружение России — 50%;

вступление Украины в ЕС и гарантии от западных партнеров по предоставлению вооружения Украине — 34%;

ядерное вооружение Украины и финансовая помощь — 17%;

подписание мирных соглашений с Россией как метод сдерживания агрессии — всего 8%.

Восстановление Украины

Мнения людей о том, когда начинать восстановление на деоккупированных территориях, несколько разделились: 44% говорят, что нужно делать это как можно скорее, а 52% считают, что следует дождаться окончания войны.

А возвращение работы и источники дохода для украинцев важнее прямой финансовой помощи.

Также есть отличия в актуальности программ восстановления в региональном и возрастном распределениях. Жителей Востока больше волнует вопрос возвращения к работе и восстановления повреждений. Для молодежи по сравнению со старшими более важна гуманитарная поддержка и поддержка развития детей.

Треть младшего населения заявили о необходимости программы по психосоциальной помощи.

Коммуникация и энергетическая инфраструктура (64%) — приоритет для восстановления в пострадавших общинах по мнению всех опрошенных;

второе место занимает восстановление социальных учреждений (школы, больницы) — 29%;

восстановление частного жилья и коммуникаций — по 24%;

транспортной инфраструктуры — 17%.

Мнения, как восстанавливать поврежденную инфраструктуру, разделились на два лагеря. 48% считают, что восстановление должно произойти как можно скорее, а 49% поддерживают длительное восстановление с внедрением “зеленой” энергетики.

А уверенность в том, что победой Украины будет освобождение всех территорий, включая Крым и оккупированный Донбасс, возросла до 85%. В марте это мнение набрало 74%.

Ранее мы рассказывали, что больше разочарует украинцев после окончания войны. Ты тоже можешь высказать свое мнение.

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